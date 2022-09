PuedoDecidir: el rol de las masculinidades en el embarazo no intencional adolescente

La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) lanzó la campaña #PuedoDecidir 2022 de prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), que este año pone su foco en interpelar a varones cis para que «se abra el debate y la reflexión sobre los modelos de masculinidad hegemónica y sobre su rol en las practicas sexuales y en las decisiones anticonceptivas».

La campaña que se presentó este martes en el Centro Cultural Recoleta es una iniciativa de FEIM en conjunto con doce organizaciones no gubernamentales, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud de La Nación.

Esta acción comienza este miércoles en coincidencia con los festejos por el Día del Estudiante y de la Primavera, y se extenderá hasta el 28 de septiembre.

Desde FEIM, indicaron que en esta edición se busca «poner el foco en el rol que juegan los varones cis heterosexuales y las masculinidades en las decisiones sobre la vida sexual, en particular para problematizar la coerción sexual, acordar la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia y desarrollar una vida sexual autónoma e informada».

«Acompañamos esta campaña porque nos interesa mucho llegar a la población adolescente con un mensaje fresco para prevenir los embarazos no intencionales y que las, les y los adolescentes puedan acceder a métodos de prevención que están disponibles en todo el país, en los centros de salud, en los hospitales y es una instrucción gratuita y también tienen cobertura de obras sociales y prepagas», dijo a Télam Valeria Isla, titular de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) del Ministerio de Salud.

Dirigida principalmente a adolescentes de todo el país, la campaña muestra las estadísticas más recientes de la Dirección de Estadística e Información de la Salud (DEIS): en 2020 alrededor de 53.000 adolescentes tuvieron un hijo: 51.967 nacidos vivos de adolescentes de entre 15 y 19 años y 1.293 de menores de 15 años.

En tanto, 7 de cada 10 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años no son intencionales (71,8%) y 8 de cada 10 embarazos de niñas menores de 15 años no son intencionales (85,3%) y la mayoría es consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación.

Al respecto, Juan Carlos Escobar, director de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación, señaló que estos últimos datos muestran un descenso significativo en comparación con el 2019 y marcando un tendencia desde el 2015, lo cual «creemos tiene que ver con una sinergia de políticas públicas que se vienen desarrollando».

«El porcentaje de pibas que refiere no haber buscando el embarazo en ese momento sigue siendo del 70%, lo que tiene que ver un montón de variables, una de ellas es la de negociar el método anticonceptivo con la persona que esta por tener relaciones en ese momento», agregó.

Por eso, explicó que este año la campaña apunta «fuertemente a los varones cis, heterosexuales, masculinades que tiene un peso del 50% a la hora de prevenir el embarazo no intencional».

La campaña tendrá instancias presenciales de talleres y actividades de sensibilización, que están impulsadas por las organizaciones involucradas y, además, contará con tres piezas audiovisuales (videos) para redes sociales poniendo como prioridad Tik Tok, teniendo en cuenta que es la «más consumida y motorizada por adolescentes y jóvenes».

Además de FEIM la acción cuenta con el apoyo de Amnistía Internacional Argentina, Doncel, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Huésped, Fundación Kaleidos, FUSA, Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes por la Salud Sexual y Reproductiva, Las Otras Voces, Intercambios, Xangó, RAJP e IPPF LACRO. (Fuente: Télam)