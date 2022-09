Preocupación por el aumento de la basura en las playas de Península Valdés

El ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Leonardo Gaffet, manifestó su preocupación ante el incremento de la aparición de basura de la pesca en Península Valdés. En principio, el funcionario aclaró que «residuos hubo siempre, en Península hay playas de acumulación, no es en toda Península de Valdés que está llena de residuos, esto hay que aclararlo porque sino estaríamos trabajando muy en contra de nosotros mismos. Península Valdés tiene playas de acumulación que tienen que ver con fondos marinos, con corrientes, que acumulan residuos naturales y no naturales».

En el caso de los residuos de la pesca, Gaffet expresó que «vemos con preocupación que vienen en aumento y no es la pesca local nada más, sino que en mayor medida es la pesca nacional. Entonces, vamos a realizar la limpieza anual teniendo en cuenta los distintos tipos de nidificación, la fauna que convive en el lugar, lugares que son de difícil acceso. Esto lo vamos a hacer con Ambiente de Provincia y también viene Ambiente de Nación y esa es una gran noticia».

Por otra parte, el ministro de Turismo recordó el trabajo que se lleva adelante con la Comunidad Europea sobre esta temática, que en 2023 «ya va a tener su proceso iniciado».