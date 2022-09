Por primera vez se realizó en América Latina el Congreso Internacional de Trasplante

Más de cinco mil profesionales internacionales, especializados en donación y trasplante de órganos, tejidos y células, participaron del 29º Congreso Internacional de Trasplante. Durante cuatro días, se realizó en el Buenos Aires Convention Center, en el barrio de Recoleta.

Primera vez en América Latina

El Congreso Internacional de Trasplante se organizó por primera vez en 1966 en la ciudad de París y es la primera vez que tiene sede en América Latina.

“Será la primera vez que se organice el evento en Latinoamérica, por lo que posiciona a la Argentina como referente de trasplante a nivel mundial”, valoró Sonia Tarragona, Jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, al confirmarse la realización del congreso en nuestro país.

La reunión de especialistas es realizada por The Transplantation Society (TTS). Articulada con la Sociedad Argentina de Trasplantes (SAT) y la Sociedad de Trasplante de América Latina y El Caribe (STALyC). La Transplantation Society es una organización sin fines de lucro que busca el desarrollo en materia de trasplante de órganos, tejidos y células.

Novedades de este Congreso

Dado que las creencias y religiones pueden interferir con la donación o el trasplante de órganos, en esta edición del Congreso Internacional de Trasplante se decidió incluir por primera vez cómo influyen estas dos cuestiones en la decisión de una persona de donar sus órganos o de realizarse un trasplante.

A su vez, también ha sido la primera ocasión en que los trasplantes de médula se sumen a las actividades del Congreso con los mejores especialistas en la materia.

Asimismo se discutió sobre los avances en la cirugía robótica, como también del futuro en esta materia, como pueden ser los xenotrasplantes (realizados a partir de órganos o tejidos de otras especies), los órganos bioartificiales o la optimización ex vivo de órganos.

Números en Argentina

Nuestro país se posiciona como uno de los más avanzados en esta materia a nivel latinoamericano. Se espera que la llegada del Congreso Internacional de Trasplantes colabore en el desarrollo.

Durante el 2022 se han efectuado en nuestro país un total de 2.585 de trasplantes, entre órganos y córneas. A la vez, se encuentran en lista de espera 7.515 personas aguardando por un trasplante de órgano y 2.750 por uno de córnea.

La colaboración internacional puede generar grandes avances para los trasplantes en nuestro país. En este sentido, la articulación China, el gigante asiático, es una de las búsquedas para Argentina para los próximos años.

Cooperación internacional

En la última década se ha dado un enorme crecimiento en materia de trasplantes en Asia. En el último lustro China se ubica entre los dos países con mayor donación y mayor trasplante de órganos.

En el 2010 tan solo 34 ciudadanos chinos habían decidido donar sus órganos tras su fallecimiento. Para 2016 el número había pasado a 4.080, según cifras del Comité de Donación y Trasplante de Órganos.

Un informe realizado en 2019 indica que el crecimiento continúa. El promedio de donación de órganos por millón de habitantes en 2015 era de 2,01, mientras que para 2019 había aumentado a 4,16.

A su vez, durante ese año, el número de ciudadanos chinos inscriptos para donación de órganos llegó a 4,78 millones, según cifras entregadas por el Centro Administrativo de Donación de Órganos de China. De esta manera, el gigante asiático se posiciona como potencia en materia de trasplante y donación a nivel mundial.

En este sentido fue que el Doctor Gabriel Gondolesi, Jefe de Cirugía General, Trasplante de Hígado, Páncreas e Intestino, de la Fundación Favaloro, viajó a la Cuarta Conferencia Internacional de Donación de Órganos de China, realizada en Kunming.

Gondolesi, que en su momento asistió como miembro de Task Force on Donation and Transplantation of Human Organs and Tissues de la Organización Mundial de la Salud (OMS-WHO), también participó del Congreso realizado este fin de semana en Buenos Aires. Además de brindar una conferencia sobre Calidad en Donación y Trasplantes, su presencia ayudó a fortalecer las relaciones entre China y Argentina en lo que a donación y trasplante de órganos se refiere.