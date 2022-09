Polémica en Netflix por la serie Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer se estrenó recientemente en Netflix y rápidamente se convirtió en tendencia. Más allá del éxito, generó molestias en algunos familiares de una de sus víctimas quienes se pronunciaron sobre la serie de Ryan Murphy protagonizada por Evan Peters.

La serie se centra en Jeffrey Dahmer de manera individual, pero desde las perspectivas de las víctimas. Parte de la producción dijo: “Partíamos de la regla de nunca contar nada desde el punto de vista de Dahmer. Se llama La historia de Jeffrey Dahmer pero no es solo él y su historia de fondo: son las repercusiones, cómo la sociedad y nuestro sistema no lograron detenerlo en varias ocasiones debido al racismo o la homofobia. Es una historia trágica».

Rita Isbell, familia de Errol Lindsey, una de las víctimas de Dahmer, se pronunció al respecto. Su primo, Eric Perry, dijo en Twitter: ”No le voy a decir a nadie lo que tiene que ver, sé que la atención que reciben los true crimes es enorme, pero si realmente tienes curiosidad por las víctimas mi familia (los Isbell) está furiosa con esta serie“.

Perry revela que tanto él como su familia se enteraron de la existencia de la serie al mismo tiempo que todos los demás. “Cuando dicen que lo hacen por ‘respeto a las víctimas’ u ‘honrando la dignidad de las familias’, no es porque se hayan puesto en contacto con nosotros. A estas alturas, mis primos se despiertan cada pocos meses con un montón de llamadas y mensajes, y saben que hay otro programa de Dahmer. Es cruel”. Perry no cree que los creadores de la serie hayan sido sensibles, y considera que todo forma parte de querer explotar la tragedia.

Finaliza diciendo: “Es revivir el trauma una y otra vez, ¿y para qué? ¿Cuántas películas/series/documentales necesitamos?”.