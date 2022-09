Organizaciones feministas y de DDHH repudiaron la violencia contra las mujeres en Irán

Organizaciones feministas y de derechos humanos marcharon en la tarde de este martes a la embajada de Irán en repudio por las muertes ocurridas en las movilizaciones en el país asiático tras la muerte de Mahsa Amini, después de haber sido detenida por la policía de moralidad.

El encuentro se desarrolló en el edificio ubicado en la Avenida Figueroa Alcorta 3229, en el barrio porteño de Palermo, bajo el lema «Justicia por Mahsa Amini» y solicitaron el «fin del régimen patriarcal de Irán» y estimaron que «las mujeres se cansaron de un estado islámico que lo único que ofrece es terror».

En la movilización participaron agrupaciones como Las Rojas, Amnistía Internacional, «Partido Obrero», «Democracia Obrera», y Unidad Internacional de Trabajadores.

Los y las manifestantes portaban carteles en los que se podía leer: «abajo el régimen iraní», «basta de muerte por la policía de la Moral» y «Justicia por Mahsa Amini».

📢 ¡Nos manifestamos por las mujeres de Irán! ‼️ Hasta el momento, 30 personas que reclamaban por el asesinato a Mahsa Amini murieron a manos de las fuerzas de seguridad iraníes. ⚫️ ✊ Acompañanos mañana a la Embajada de Irán 🇮🇷para exigir #JusticiaPorMahsaAmini 💜 pic.twitter.com/vAJquIhNKa — Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) September 26, 2022

Dilda Roj, integrante del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, dijo que «no es la primera vez que muere una mujer en Irán por responsabilidad de la mentalidad patriarcal. Este asesinato no es individual, sino que es un ataque político y psicológico contra las mujeres».

En este sentido, indicó «el estado islámico con este ataque pretende atemorizar a las mujeres, pero eso no paso, porque miles de mujeres salieron a las calles a luchar».

A su vez, Roj destacó que «el gobierno de Irán con este régimen pretende ocultar a las mujeres y su cuerpo con la implementación de la ley Sharia, que rechaza el cuerpo de la misma».

«Es necesario que se termine la policía de la Moral que es tan perjudicial para las mujeres de Irán», concluyo.

Claudia Korol, integrante del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, enfatizó el rol de las mujeres kurdas en el movimiento de mujeres de Irán y dijo que el «fundamentalismo religioso en Irán es causal de miles de muertes de mujeres».

«Las mujeres de Irán viven en un régimen de opresión y a esto se le suma que es un país sumamente empobrecido», destacó Korol.

En relación a las movilizaciones que se han realizado en todo el mundo destacó «esto no se va acabar acá y ojalá que las mujeres de todo el mundo se movilicen para que pueda acabar el patriarcado, no solo en Irán sino en todo el mundo».

Por su parte, Ana Correa, escritora, estimó que «es necesario visibilizar la lucha de las mujeres en Irán, que están perdiendo la vida. Estas mujeres no solo luchan por su vida sino también por su libertad».

Las movilizaciones en el país asiático comenzaron tras la muerte de Mahsa Amini, luego de ser detenida por la policía moral por llevar mal puesto el velo islámico con que las mujeres deben cubrirse la cabeza y el pecho.

La policía de Teherán explicó en un comunicado que Amini había sido detenida junto con otras mujeres para recibir «explicaciones e instrucciones» sobre el código de vestimenta.

Algunos testigos aseguraron que la joven había sido golpeada durante su detención, pero la policía aseguró que «no hubo contacto físico» entre los agentes y la mujer.

Luego de la muerte de Amini se produjeron distintas manifestaciones en el país en donde oficialmente murieron 35 mujeres, aunque según la ONG Irán Human Rights (IIHR), la cifra de fallecidos se elevaría a 76.

Con el fin de contener las protestas, las autoridades del país bloquearon Instagram y WhatsApp, mientras que el acceso a Internet está en gran medida filtrado o restringido por las autoridades.

En el acto central, el documento central fue leído por Dilda Roj, quien repudió el crimen de Amini, criticó al gobierno de Irán y solicitó el fin de las muertes de las mujeres causadas por la Policía de la Moral. (Fuente: Télam)