Operadores judiciales buscan reforzar el abordaje del grooming en Chubut

La ministra del Superior Tribunal de Justicia, Camila Banfi analizó la problemática del grooming, en el marco de la Jornada Patagónica que se lleva adelante este viernes en el Teatro del Muelle de Puerto Madryn, y que busca abordar dicho flagelo de forma intersectorial. Además, se refirió al encuentro realizado por la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA), también celebrado en Chubut y donde la temática del grooming se posicionó como uno de los ejes de debate.

En diálogo con El Diario, la funcionaria judicial sostuvo que «nosotros trabajamos para los destinatarios de toda esta movida de trabajo, que son los niños, niñas y adolescentes» y destacó la presencia de Hernán Navarro, titular de Grooming Argentina, «quien viene abordando la temática desde 2014».

El encuentro «coincidió con la venida de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA), entonces nos preguntamos por qué no hacer de la reunión de AMJA una temática de Grooming, más allá de los trabajos de protocolo de violencia, también porque necesitamos empezar a poner el foco en todo lo relacionado con los delitos que ocurren de manera digital y que van dañando a nuestros niños, niñas y adolescentes».

«Chubut está bastante bien posicionada. Que el Procurador tenga el compromiso de tener agencias de ciberdelito y fiscales capacitados en cada una de las jurisdicciones, nos da un plus respecto del trabajo, lo cual no sería posible sin el compromiso del Ministerio Público Fiscal, el cual me consta», apuntó Banfi.

En cuanto al encuentro de AMJA, señaló que «estamos muy contentas, fue una muy linda jornada y que las integrantes puedan venir a Chubut y conocer la situación acá es positivo, además de conocer los desafíos que tienen las mujeres en puestos estratégicos» y detalló que «tuvimos un taller de Protocolo Unificado en Género, donde participaron distintos operadores del sistema judicial, con videos de víctimas que nos contaban en qué debemos mejorar; pensar una nueva perspectiva de trabajo fue muy positivo para la jornada, han sido dos días espléndidos y exitosos».