Ocho de cada diez argentinos que no reciclan dicen que es por «falta de información»

Las investigaciones que se realizan desde diferentes áreas de la ciencia en todo el mundo arrojan resultados poco alentadores en materia de crisis medioambiental y, uno de los ejes de mayor importancia para combatir una porción de esta problemática es el uso responsable de los recursos reciclables y de qué manera reinsertar al mercado las 353 millones de toneladas de plástico que circulan en todo el mundo.

Según una encuesta realizada por la organización especializada en plásticos y medioambiente Ecoplas, en Argentina el 64% de los usuarios separa los reciclables al momento de tirar los residuos. De ese porcentaje, 4 de cada 10 consideran que saben cómo hacerlo, mientras que el resto lo hace a pesar de que le falta información.

Por otra parte, el estudio destacó que una gran mayoría coincide en la necesidad de reciclar: el 83% de quienes no se ocupan de separar residuos reconoce que le gustaría hacerlo, pero no puede por falta de infraestructura, tiempo o desconocimiento, lo que revela no sólo una dificultad en el acceso a la información sino también a los centros para reciclaje.

El primer paso es la separación en origen -el hogar, el trabajo, la escuela-, y luego la recolección diferenciada para terminar en el proceso de reciclaje del que se ocupa la propia industria.

En ese orden, los encuestados distinguieron tres grandes autoridades que deben de explicar y difundir la información, las escuelas (57%), los gobiernos (56%) y los medios de comunicación (49%). En el mismo sentido, la gente se autopercibe como responsable de fomentar un mayor reciclaje (68%), seguido por el gobierno nacional (56%), los gobiernos municipales (51%) y, en un 36%, las marcas.

“El estudio revela que los consumidores asumen la responsabilidad por el reciclaje, pero también perciben falencias cuando no hay información clara e infraestructura como cestos y puntos verdes accesibles», explicó Verónica Ramos, Directora Ejecutiva de Ecoplas.

Sobre una posible solución, los encuestados eligieron dos medidas para lograr un mayor nivel de separación de residuos: implementar un incentivo económico (38%) y campañas de concientización y comunicación (23%).

Por otra parte, dentro de los argentinos que no separan los residuos, un 19% dice no hacerlo ni estar informado y un 17% sí cuenta con información. También se evidencia un crecimiento en comparación con los resultados obtenidos en 2019, donde el 41% tenía información necesaria para separar frente al 58% actual.

Reciclaje, concientización y pandemia

Sobre la pandemia de Covid-19, las cifras revelan que hubo un aumento en el nivel de concientización en el tema, y que esa situación fue relevante: un 21% de los encuestados sumó este hábito en sus hogares y se evidenció un consenso mayoritario en relación a los beneficios del plástico como recurso.

«Hubo datos muy llamativos y varias mejoras respecto al estudio anterior realizado en el 2019. Por ejemplo, los encuestados dijeron que al evaluar dos productos con precios similares, más de la mitad (53%) compraría aquel que estuviera certificado como plástico reciclado. Esto demuestra que hay un sector que está buscando alternativas de consumo más sustentables, y es también un gran impulso para iniciativas como la Certificación de Contenido de Plástico Reciclado en productos que Ecoplas presentó junto al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)», explicó Ramos.

Puntualmente, los productos con plástico reciclado con mayor potencial de compra según el estudio son productos para el hogar: escobas y escobillones, bolsas, útiles escolares; objetos y accesorios como bolsos, carteras, anteojos, macetas, también envases como botellas y bandejas, y mobiliario de diseño como bancos, sillas, decks, revestimientos, entre otros.

Economía circular y plásticos

El plástico percibido como un material versátil y reciclable es considerado por el 91% como uno de los tres materiales con mayores chances de reciclarse, además del cartón y del papel y, según la encuesta, el 43% está predispuesto a pagar más por un producto hecho con plástico reciclado.

Por otra parte,el término «economía circular» mostró un desconocimiento cercano al 60%. Sin embargo, la aceptación de sus ideas fue muy elevada, con valores superiores al 75%.

“Hay muchos mitos acerca del plástico, que es en realidad un material noble, inocuo y reciclable. La educación y la información son la base para desmitificar esos prejuicios», explicó Ramos.

«El plástico es un recurso, no un residuo, al separarlo contribuimos a su reciclaje que hoy es de 307.000 toneladas al año y su tendencia es creciente en una industria que ahorra medios, crea empleos y beneficia al medio ambiente”, cerró. (Fuente: Télam)