Manes: «En 2023 la gente no votará en contra de los K o del macrismo, sino ‘a favor’ de un país distinto»

El dirigente radical Facundo Manes visitó la localidad de Trelew, donde fue recibido por el Presidente de la UCR Chubut, Damián Biss.

En conferencia de prensa, planteó que «la gente está cansada de la misma dirigencia» y analizó que «en 2015 se votó ‘en contra’ del kirchnerismo y en 2019 ‘en contra’ del macrismo: creo que la gente en 2023 votará ‘a favor’ de un país distinto».

Por su parte, Manes expresó que «esta es parte de una recorrida nacional, donde vemos que la sociedad, que está triste, con el alma rota y casi resignada porque ve un país que involuciona, y le decimos a todos que tenemos una posibilidad enorme, la cual no va a pasar de arriba para abajo, sino de las plazas, de los anfiteatros, de las calles y desde la sociedad, presionando por un futuro mejor» y recordó que «hace 40 años, los argentinos dejamos atrás horas oscuras, la dictadura, la muerte, y encaramos la paz, la vida; hoy tenemos un desafío similar: dejar atrás la decadencia, la involución -ya que Argentina es uno de los países que involuciona sin guerra- y encarar la modernidad, el siglo XXI, el progreso, el desarrollo».

Esto último «requiere de un cambio cultural que no lo podrá hacer un dirigente, un partido político o una coalición», advirtió el dirigente radical, recalcando que «entonces, esta recorrida significa empoderar a la ciudadanía, decir que no podemos renunciar a la Argentina, que esta es nuestra patria y que tenemos que cambiar esta decadencia crónica».

«En síntesis, buscamos discutir qué país somos y cuál queremos ser», apuntó.

«Creo que la sociedad cambió y que hay una desconexión total entre la misma y la dirigencia. La sociedad no quiere más de lo mismo, las fórmulas de siempre, las prácticas de siempre y a los mismos de siempre. Creo que el año que viene se va a votar a favor y no en contra. En las últimas dos elecciones presidenciales se votó ‘en contra’; en 2015 se hizo una coalición en contra del kirchnerismo y en 2019 se hizo una elección ‘en contra’ del macrismo. Creo que hay que votar ‘a favor’ de algo nuevo versus lo viejo. Y es turno de que los dirigentes y las dirigentas entiendan que hay un nuevo clima de época, de nuevo ciclo. Hay una mayoría silenciosa que no quiere esta posición extrema de algunos, la polarización extrema y estas minorías intensas que destruyen la posibilidad de pensar un país», manifestó Manes.