Los jovencitos chubutenses y su gran perfomance en un nuevo Regional

El pasado fin de semana, se disputó en la ciudad de General Roca, una nueva edición del Torneo Regional de Tenis para categorías Menores.

De este certamen, fueron parte pequeños y pequeñas tenistas de los distintos clubes de Chubut, en representación de la ASOTENECH.

En el Regional, “Guada” Marina fue campeona en Sub12

Durante el pasado fin de semana, se jugó en la ciudad de General Roca, provincia de Rio Negro, el Torneo Regional de Menores, certamen del que fueron parte una numerosa delegación de deportistas como representantes de la ASOTENECH, quienes cumplieron con una destacada actuación.

Tal es el caso de la jovencita de Trelew, Guadalupe Marina, que fue ganadora en Sub 12 Damas, en tanto que Ernestina Castro fue la finalista así como en Sub 10 Agustina Viglione, sumándose que en la Sub 14 Damas, Valentina Parodi fue la mejor chubutense y en Sub 16 Damas fue Olivia Silva Prat.

Entre los caballeros, se destacó Agustino Pfister, que dio la nota siendo el finalista en Sub 14, mientras que Joaquín Vulcano fue de los mejores en los Sub 12.

TENIS – TORNEO REGIONAL DE MENORES

EN GENERAL ROCA

Posiciones generales

Sub 10 Damas

1°Carbonelli M

2° Viglione A (ANC)

Sub 12 Damas

1° Guadalupe Marina (ANC) 6/1 6/0

2° Ernestina Castro (ANC)

Sub 14 D

1°Molina M (NQ) 7/5 6/1

2° Parodi V (ANC)

Sub 16

1° Magueri G (ARN) 6/4 3/6 6/3

2° Silva Prats O (ANC)

Sub 10

1 ° Wolin

2° Silva

Sub 12

1°Paolini J (ARN) 6/4 6/3

2°Vulcano J (ANC)

Sub 14

1°Renea Tiago(NQ) 7/6 6/4

2° Pfister A (ANC)

Sub 16

1°Piñeiro V (NQ)3/6 6/4 6/1

2° Paolini I (RN)

Sub 18

1°Perelli M (RN) 6/3 6/2

2° Ochoa J(RN)