Los Bomberos de Madryn presentan mañana el nuevo móvil 6×6 Zetros

El lunes, en el cuartel de la Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn, tendrá lugar la presentación del nuevo móvil 4 Mercedes Benz Zetros Buffalo 6×6 carrozado en la empresa austríaca Rosenbauer e importado gracias a un esfuerzo sin precedentes por parte de la institución que contó con el acompañamiento de la Metalúrgica ARD de Buenos Aires. La compra se financió gracias a un préstamo de 52 millones de pesos que los bomberos solicitaron al Banco Credicoop.

Un experimentado chofer del cuerpo activo de los bomberos de Madryn, el suboficial principal Sergio Tello, formó parte de la comitiva que tuvo a su cargo conducir el nuevo móvil desde Buenos Aires hacia la ciudad. “Al Zetros hay que valorarlo sobre todo desde sus herramientas para la extinción de distintos tipos de incendios, en especial los de gran magnitud, a través de sus agentes extintores: el agua, el polvo, o la espuma. Al tener una gran versatilidad hay que poder saber elegir y utilizar el mejor poder de extinción. Este será su gran diferencial”, detalla.

El camión posee una capacidad de 6100 litros de agua, 750 litros de espumígeno y 250 kilos de polvo químico. Cuenta con una bomba Rosenbauer N35 de bronce, lo que permite abastecerla, inclusive, con agua salada de mar.

Última generación

Tello también cuenta que “el camión posee dos monitores para poder trabajar a distancia operados por joystick desde la cabina, una cortina de niebla, puede extinguir y avanzar en distintos tipos de terrenos a través de los rociadores que tiene por debajo. Al personal, nos llevará todavía muchas horas de estudio y de práctica en cuanto a su tecnología para poder tener control sobre todas sus funciones. Esto nos va a permitir trabajar mucho más cómodos y más seguros, sobre todo en incendios complejos, como por ejemplo un evento en la ruta con algún camión que lleve materiales peligrosos”.

Además de Tello, los demás miembros del cuerpo activo que viajaron a la Feria Intersec en Buenos Aires a buscar al nuevo móvil fueron el subcomandante Ricardo Saavedra, el oficial ayudante Juan Rodríguez, el sargento primero Hernán Romero, el cabo Matías Alarcón y el bombero Oscar Cristaldo. También fue parte de la comitiva Roberto Davies, tesorero de la Comisión Directiva.

“El primer móvil que manejé fue un Mercedes 1114, móvil 19, que actualmente lo tienen en Sierra Grande. Lo utilizábamos como unidad de primer ataque en incendios de estructuras y en incendios rurales. Para nosotros era de batalla, un fierrito que nunca se rompía más allá que a veces no arrancaba y había que empujarlo, pero nos hacía felices. Y de esa época a ahora, a utilizar el Zetros, es abismal la diferencia. En el confort, en la comodidad, en la seguridad. El día que lo traíamos de Buenos Aires, haciéndolo circular por la 9 de Julio a la autopista, a través de la mirada de la gente uno se daba cuenta, no solamente de lo imponente del camión, sino del cambio radical que es haber manejado aquel autobomba hace años a este de última generación. Da placer que me haya tocado esta época y poder manejar este camión. Orgullo”, cierra emocionado el bombero madrynense.