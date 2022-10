Linares cargó contra senadores opositores y los tildó de «vagos»

El senador por Chubut, Carlos Linares (Frente de Todos), cargó duramente contra los senadores de la oposición, los tildó de «vagos», afirmando que «es un miagro hacerlos trabajar», así lo expresó en diálogo con Clave Política este lunes.

Linares sostuvo que el atentado contra Cristina Fernández «fue atentar contra la Vicepresidenta de un país, y sobre una persona que 24 horas después del ataque mostró el amor de todo un país que la considera una líder política» y planteó que «en ese contexto, es un tema grave; estamos convencidos y los hechos lo demuestran día a día, de que no fueron dos ‘loquitos’, ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias».

En el mismo sentido, manifestó que «según lo que pienso, no fue un hecho aislado, sin duda que fue un grupo financiado; no creo que algún político quiera la muerte de la Vicepresidenta, pero seguramente hubo gente atrás financiando; no estaríamos hablando de la Argentina de hoy si ese día la bala salía, hoy sería otro país».

«Cristina no quiere ser presidenta, tiene una mirada y una preocupación que sobresale al país y tenemos que empezar a evaluarla en ese sentido. Argentina, después de Perón, Evita, Alfonsín, Néstor y Cristina, ha tenido una carencia de líderes políticos», reflexionó el integrante de la Cámara Alta.

Por otro lado, Linares se refirió a la ampliación de la Corte Suprema a 15 miembros, proyecto que obtuvo media sanción en el Senado y que fue criticado desde la oposición por considerarlo por fuera de los temas que hoy atraviesan a la sociedad argentina: «Toda la polémica la arman la oposición y los famosos ‘medios hegemónicos’. Es un tema que se viene tratando hace más de diez años, se busca la reforma. Hay datos concretos: de los 113 miembros que históricamente hubo en la Corte, solo hubo tres mujeres. Corte ‘federal’ nunca hubo, no hay una política federal. Tienen que ser 25», manifestó.

El senador cargó duramente contra sus pares de la Cámara Alta: «Lo que hacen es mentir todo el día, hacerlos trabajar en el Senado es un milagro. Son lo más vagos que vi en mi vida, la oposición completa, los 35 miembros son vagos en conjunto», exclamó.