La movilidad eléctrica, cada vez más asentada en Argentina

A inicio del 2020, cuando la pandemia y el aislamiento era algo obligatorio a nivel nacional; solo trabajadores estaban habilitados para usar el transporte público, por otro lado, el resto de las personas optaron por tomar otro tipo de movilidad, como por ejemplo autos particulares, movilidad a pie, motos, bicicletas y monopatines eléctricos.

Un informe elaborado por EMT analizó la actualidad de la movilidad eléctrica post pandemia. Entre algunos de los datos citados por la entidad, se detalla que «el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, anunció que los viajes en bicicletas aumentaron un 27%, situación que se vio replicada en el resto del país» y que «los centros de las ciudades dejaron de ser los atractivos de las personas hasta el punto de caer en porcentaje de concurrencia», mientras que «los barrios, plazas o cercanías se volvieron el punto de encuentro y de esparcimiento».

Para el sector productivo y empresarial, «estos cambios en la movilidad y transporte urbano significaron resultados positivos».

La Cámara Argentina de Comercio e Industria de Bicicletas, Partes, Rodados y Afines (Commbi) expuso que: “Hubo una explosión de consumo para la cual no estábamos preparados, ni en la Argentina ni en el mundo. Se incrementó la demanda entre un 60% y 70% sobre la actividad normal”. El otro método de transporte efectivo y cada más frecuente en las calles en estos últimos años es el Monopatín Eléctrico.

El escenario tuvo sus correlatos en distintas provincias; en tal sentido, el concejal Juan Pablo Quinterios, presentó una ordenanza que busca reformar el Código de Tránsito Municipal en la provincia de Córdoba. Este proyecto presenta dictámenes como la edad mínima para la conducción de dieciséis años, velocidades máximas y mínimas, las obligaciones en el uso de objetos de seguridad y seguros de autos contra terceros, remarcando la necesidad de regulación.

En el mismo sentido, el relevamiento de EMT destaca que «cada día aumenta las personas que optan por esta nueva modalidad de transporte ya que facilita transitar entre las calles; el uso eléctrico permite minimizar gastos; las calles cada vez son más adaptables para este tipo de transportes; circular y esquivar embotellamientos se vuelve una tarea fácil; hay más autonomía para circular; los precios son accesibles y la velocidad es hasta los 50km/h».

El litio, elemento principal

«Argentina, Bolivia y Chile, tienen la mayor reserva mundial de litio, el mismo permite la transformación energética sustentable. Gracias a este elemento en conjunto con la electromovilidad se afianzan en dejar de producir autos a combustión y pasar a fabricar vehículos y transportes con baterías a base de litio. Esto los convierte en una manera eficiente de cuidar al medioambiente y proporcionar a la población una manera más saludable de transportarse de un lugar a otro. El litio, también llamado ‘oro blanco’, principalmente es utilizado para fabricar celdas de baterías que dan el paso para almacenar energía, el litio permite una recarga más rápida, tienen mejor rendimiento y causan menos contaminación. Para cargar estas baterías eléctricas se necesita toda una infraestructura que pueda generar y cargar las respectivas baterías que disponen las personas en su medio de transporte. En un futuro, estos puntos de recargas serán cada vez mayor, ya que las ventas de estos tipos de transportes aumentaran y será necesario contar con puntos de recargas estratégicos distribuidos por toda la ciudad», señaló el documento.

Otros medios de transporte con crecimiento

En Argentina, la producción de autos eléctricos se afianza cada vez más de la mano del Ministerio de Desarrollo Productivo con la ley de movilidad sustentable. Ya se están desarrollando cuatro modelos de automóviles eléctricos: Tito, Hamelbot, SeroElectric y Volt Motors. «El costo de estos vehículos ronda entre los USD7.000 a USD15.000, dependiendo la gama. No solamente estas marcas fabrican autos, sino motos, monopatines y triciclos eléctricos. En Consejo para el Cambio Estructural para el Ministerio de Desarrollo Productivo afirman que la micromovilidad, entre ellas las bicicletas, monopatines, motos, etc., llegarán a su auge en el año 2025, por otro lado, los transportes públicos urbanos entrarán con fuerza en el año 2030», precisaron desde EMT, sumando a ello que «el litio es un elemento fundamental para el correcto funcionamiento de estos tipos de transportes, por eso, la extracción del mismo no es todo color de rosa».

«En el norte de nuestro país, la extracción de este elemento ya lleva más de dos décadas, estas industrias extraen el Litio en Jujuy, Salta y Catamarca, esto conlleva a un problema grave ya que son muchas las comunidades que sienten que están acabando con el suelo donde viven con las maquinarias que se necesita para hacer este trabajo, las comunidades resisten a esta actividad, otras debieron trasladarse y denunciaron que los ríos se fueron secando por el uso de estas mineras. Verónica Gostissa, miembro de Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PUCARA), comentó al respecto de esta problemática: ‘Para extraer el litio se utiliza el agua de las salinas como el agua dulce de los ríos. Esta actividad está generando un desequilibrio hídrico del salar y destrozando el humedal. Utilizan miles de millones de litros de agua que no se recuperan, están alterando todo el ecosistema. En el Salar del Hombre Muerto (Catamarca) ya han secado 11 kilómetros de vera del Río Trapiche y empezaron a tomar agua del arroyo Los Patos. Esto es un daño irreversible'», concluyó el informe.