“La Banda” empató ante Güemes y perdió chances de ingresar al Reducido

Este domingo, por la 35° Fecha del Torneo de Primera Nacional, Guillermo Brown empató en 1 ante Güemes de Santiago del Estero en el cotejo disputado en el Estadio “Raúl Conti”.

Comenzó ganando el equipo visitante con el gol de López en el primer tiempo, pero en el complemento, igualó Facundo Rodríguez para los brownianos. De todos modos, al sumar un punto, “La banda” perdió una chance de acercarse al Reducido.

Sumó un punto en casa

En el cotejo disputado esta tarde por la 35° Fecha del Torneo de Primera Nacional, Guillermo Brown empató 1 a 1 como local en el Estadio “Raúl Conti” ante Güemes de Santiago del Estero.

Comenzó ganando el cotejo el equipo visitante, que sin superar futbolísticamente a los brownianos, tuvo a López aprovechando el rebote que en el área chica dejó el arquero Perrone, que no pudo contener y este definió para el 1-0 parcial para los santiagueños.

Brown se sintió lastimado al estar abajo en el anotador y en casa, por lo que buscó generar peligro, desde la tenencia del balón y creando llegadas al área rival como la que a los 40´, tuvo tras un centro enviado por Obregón desde el costado izquierdo y que tuvo a Renso Pérez ingresando por el segundo palo que no pudo conectar el mediocampista browniano.

Al regresar de vestuarios, “La Banda” salió con ímpetu y con variantes, en búsqueda del empate: Mauro Fernández, Agustín Colazo y Rodrigo González, ingresaron al campo de juego y allí, marcaron la diferencia en la ofensiva.

Con “Rochi” González, constantes trepadas desde el costado derecho, desbordes y centraos al área, buscaron ser conectados por los delanteros de Brown, pero no hubo eficacia ni fortuna para el empate.

Eso, hasta que a los 22 minutos, Facundo Rodríguez, con una gran definición, puso el 1 a 1 que serie el del final. Los brownianos generaron alguna situaciones más, pero fue buena la respuesta del golero visitante también que quitó el peligro en su área.

Así, fue empate de Brown en el anteúltimo juego como local en el certamen, dejando pasar puntos importantes para acercarse a la zona de Reducido. Quedó 20° con 42 unidades, y seis puntos por disputar.