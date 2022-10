Inauguran centro nuclear con tecnología argentina en Bolivia

En Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, se inauguró el nuevo Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia (CMNyR), dedicado principalmente al diagnóstico temprano de enfermedades oncológicas y su tratamiento. El mismo fue construido y equipado por el INVAP, empresa argentina de alta tecnología, y la formación de recursos humanos, capacitación y asesoramiento de casas de estudio e instituciones especializadas en el tema como el INVAP, la UBA, el Instituto Balseiro, el Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson, las Fundaciones Centro de Diagnóstico Nuclear, INTECNUS, Centro Oncológico de Pergamino, y Escuela de Medicina Nuclear – FUESMEN. La visita oficial incluyó también mesas de trabajo para la Implementación de Convenios en Litio (YTEC YLB) y Nuclear (CONEA ABEN).

Acto oficial

Durante el acto, que contó con la presencia del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación argentino, Daniel Filmus, y el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, Filmus subrayó la prioridad del presidente Arce en “colocar la salud al alcance de todos y todas. Si la salud es un derecho no puede quedar en manos del mercado, es el Estado el que tiene que generar las condiciones para que llegue a todos y todas. Es lo que se está haciendo hoy acá y vinimos a apoyar. También, la enorme capacidad de soberanía científico tecnológica que Bolivia y Argentina están desafiando al mundo construyendo este tipo de Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia. Es necesario que nosotros desarrollemos nuestra propia tecnología, no podemos depender de los países centrales. La pandemia nos mostró que los que monopolizan el conocimiento lo hacen también con el derecho a la vida y la muerte de toda la humanidad. Tenemos que hacer capaces de desarrollar en América Latina esta capacidad de ciencia y tecnología propia. Trabajaremos con las instituciones de Argentina en generar una alternativa latinoamericana. Si hace 200 años nuestros próceres luchaban por la soberanía con los sables, hoy lo vamos a hacer de la mano de la ciencia y la tecnología”, cerró.

Por su parte, Arce manifestó: «Quiero resaltar el acuerdo que tenemos con Argentina, donde capacitan a nuestros médicos. Vienen también a compartir su experiencia con los profesionales bolivianos. Mis agradecimientos al presidente Alberto Fernández», y agradeció la cooperación tecnológica, la cual continuará profundizándose.

Además, estuvieron presentes por parte de Argentina, el embajador argentino, Ariel Basteiro; el asesor del MINCyT, Guillermo Salvatierra; la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis; la directora del CAREM CONEA, Sol Pedre; el presidente de Y-TEC y de YPF Litio, Roberto Salvarezza, el vicepresidente de YPF Litio, Hernán Letcher, el líder de la misión litio de Y-TEC, Fabio Saccone; el gerente de Negocio ANC de YPF (Activos No Convencionales), Gustavo Astie, y el subgerente General de INVAP, Carlos Montenegro, y el gerente de TIC, Juan Carlos Rodriguez. Por Bolivia, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, y la directora de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN), Hortensia Jimenez, entre otras autoridades bolivianas.

Red de Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia

Este Centro de Santa Cruz, al igual que su antecesor en El Alto, está equipado con dos aceleradores lineales con capacidad IGRT, SBRT y las últimas técnicas de la especialidad, una sala de braquiterapia completa, un tomógrafo simulador, un laboratorio de dosimetría y equipamiento de medicina nuclear mediante PET/CT y SPECT/CT para diagnóstico y un Área de Quimioterapia.

La inauguración, que se enmarca en el contrato entre la ABEN e INVAP, es del segundo Centro; el primero, en El Alto, fue inaugurado a principios de 2022 y se encuentra atendiendo pacientes; se prevé que el tercer Centro estará radicado en La Paz y en actividad para el primer cuatrimestre del 2023.

El Centro inaugurado brindará capacidad asistencial a la sociedad mediante la obtención de imágenes para el diagnóstico temprano de enfermedades oncológicas, cardíacas, neurológicas y se proporcionarán terapias radiantes para el tratamiento del cáncer, e irradiación de malformaciones arteriovenosos, como así también tratamientos de quimioterapia. Además, se constituye como un Centro Escuela para la formación de profesionales en medicina nuclear en Bolivia. La Red de Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia en total comprende una inversión de 150 millones de dólares.