Gustavo Sastre iría por un segundo mandato en Puerto Madryn

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, manifestó su intención de repetir su mandato a partir de 2023. Si bien no lo mencionó literalmente, el jefe comunal deslizó su interés para realizar una segunda Intendencia a partir de los dichos de su hermano Ricardo, quien había afirmado que ello sería así. «Yo me siento muy a gusto y soy un agradecido por la oportunidad que he tenido de ser intendente de la ciudad de Puerto Madryn. El acompañamiento, el cariño que se siente en la calle de parte de los vecinos no es poca cosa, pero lo iremos analizando. Si hay algo que me hace pensar en tener un segundo mandato es el tiempo que nos hizo desperdiciar la pandemia en el que me hubiera gustado trabajar mucho más para el conjunto de la sociedad. No me gusta dejar nada pendiente, más allá de que venimos trabajando fuertemente para cumplir todo lo prometido en la campaña».

Sinergia

En ese sentido, Gustavo Sastre destacó el trabajo que lleva adelante junto al sector privado a partir de la pandemia de Covid-19: «Lo positivo es que nos sirvió para abrirnos más, hoy hay una sinergia muy importante entre las diversas cámaras, el sector privado, el comercio y la industria, donde prácticamente no existen grietas con el Poder Ejecutivo y eso para la sociedad es muy bueno, pero sobre todo para que la ciudad haya podido salir rápidamente de la crisis que generó la pandemia».

Temas pendientes

Respecto a los temas pendientes que quedaron a partir de lo ocurrido con la situación sanitaria que afectó al mundo entero, el intendente madrynense aseguró que es consciente que quedó mucho por hacer e hizo hincapié en las obras de infraestructura: «Hasta que no las tengamos concretadas no voy a parar, yo se que hace falta asfalto, servicios en muchos barrios periféricos. Madryn no para de crecer y necesitamos obras que, a veces, desde el Estado Municipal no las podemos llevar adelante y por eso gestionamos ante el Gobierno Provincial y ante el Gobierno Nacional y hasta que no estén concretadas no voy a parar».

En este contexto, Sastre dijo: «Si hace falta una gestión más para finalizar todas las obras que tenemos planificadas, lo charlaremos en el seno del sector político y avanzaremos. Yo amo a mi ciudad y quiero que mis vecinos vivan cada vez mejor».