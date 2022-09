Estrenan película sobre el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

El reciente y mediático juicio entre la pareja de artistas conformada por Johnny Depp y Amber Heard tendrá una adaptación con la película «Hot Take: The Depp/Heard Trial» que se estrenará el 30 de septiembre por la plataforma estounidense Tubi, propiedad de Fox.

El filme estará protagonizado por Mark Hapka («Parallels» y «Days of Our Lives») como Depp, Megan Davis («Alone in the Dark») como Heard, Melissa Marty («Station 19») interpretando a la abogada de Depp, Camille Vasquez, y Mary Carrig («La ley y el orden») será el letrado de Heard, Elaine Bredehoft, informó el portal especializado Variety.

La historia seguirá el escandaloso vínculo entre el matrimonio fuera y dentro del ámbito judicial y dramatizará el litigio por difamación que se extendió por dos meses y concluyó el último 1 de junio con el veredicto del jurado favorable a Depp.

El guion de la película fue escrito por Guy Nicolucci («The Daily Show») y la dirección estará a cargo de Sara Lohman («Secrets in the Woods»).

El proyecto recibió un rápido tratamiento para «capturar con rapidez una historia que se convirtió en un momento cultural de referencia, que ilustró un acontecimiento seguido por millones de personas», dijo el encargado de contenidos de Tubi, Adam Lewinson. (Fuente: Télam)