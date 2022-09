En un deslucido partido, Brown perdió ante Gimnasia y se aleja del Reducido

Por 1-0, Guillermo Brown perdió esta mañana ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en el cotejo disputado en el Estadio “Raúl Conti”, correspondiente a la 33° Fecha de la Primera Nacional.

Con el gol de Leandro Ciccolini, a los 10 minutos del primer tiempo desde el punto del penal, “El Lobo” se llevó los tres puntos y dejan a “la Band” cada vez más lejos de la pelea por ingresar al Reducido.

Derrota como local y el objetivo Reducido se dificulta

Ante Gimnasia de Mendoza, Guillermo Brown no pudo desarrollar su mejor performance y entregó un juego deslucido y sin ideas, aunque con actitud, pero no le alcanzó para no caer en condición de local este domingo en la mañana.

El Estadio “Raúl Conti” fue el esceanrio del encuentro que se jugó a las 11 horas, adelantado por el “Superclásico” del futbol argentino, en uno de los cotejos correspondientes a la 33° Fecha del Torneo de Primera Nacional.

“La Banda” comenzó perdiendo de manera temprana, ya que a los 10´del primer tiempo, desde el punto del penal, Leandro Ciccolini cambio por gol la pena máxima y puso el 1-0 que sería el marcador final del encuentro.

Tras el gol del equipo visitante, los dirigidos por Javier Rodas, buscaron el empate, pero no lograban generar juego y llegadas al área rival; mientras que “El Lobo”, tuvo sus oportunidades de ampliar el anotador pero no la eficacia en la definición.

Al regresar de vestuarios, Brown cambio no solo en jugadores, dándose el ingreso de Gonzalo Urquijo por Flavio Ciampichetti y con Gastón Benedetti en lugar de Agustín Sandona. Mejoró futbolísticamente “la Banda”, con tenencia del balón aunque sin claridad para la definición.

Esa fue la tendencia en todo el segundo capítulo, con Brown buscando el gol del empate pero sin poder definir; en tanto que enfrente, Gimnasia llego sobre el final pero erró en lo que podría haber significado el 2-0.

Fue caída de Guillermo Brown por la mínima diferencia, resultado que lo deja aun mas alejado de la zona de Reducido, quedándose en el puesto 18° con 41 unidades, a 5 puntos del 13° (Deportivo Riestra) y con tres fechas por jugar.