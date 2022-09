En Trevelin también marcharon en repudio al ataque perpetrado contra la Vicepresidenta

Luego del atentado llevado a cabo por un individuo en las inmediaciones del domicilio de Cristina Fernández, Trevelin fue una de las localidades provinciales en las que distintos sectores de la comunidad se manifestaron repudiando lo ocurrido.

Con carteles y consignas llamando a «defender la democracia», cientos de personas se reunieron en la plaza central para expresar su rechazo ante lo acontecido.

Ante los presentes, el intendente Héctor «Cano» Ingram sostuvo que «esto va más allá de una cuestión partidaria, me parece que la gravedad de lo que sucedió anoche pone en juego a la democracia y a un sistema que fue recuperado en el año 1983; haber puesto en peligro esto nos tiene que hacer repensar a todos los que militamos y ocupamos un cargo político, a todos los que creemos que un sistema democrático es importante» y llamó a «tener a todos en la calle, haciendo ver lo importante que es la democracia y que no sucedan cosas como las de anoche, de lo contrario estamos volviendo a años oscuros y peligrosos que vivió la Argentina y que no tiene que vivir nunca más».

«Agradezco a todos los que se han podido acercar y los convoco no solamente a nuestro partido, el PJ, el Frente de Todos y demás, sino también a todos los partidos de Trevelin para que también se manifiesten no solamente en redes sociales, sino también en la calle. Estas cosas son peligrosas y abren una puerta que después vamos a lamentar. Queremos que se sigan ocupando las calles para que nunca más vuelva a suceder esto», manifestó el Jefe Comunal.

Por su parte, el diputado provincial Carlos Mantegna sostuvo que «hemos vivido una situación horrible para nuestra democracia y para la líder del partido peronista, y creemos que nosotros, muchos de los cuales gobernamos a nivel nacional y municipal en muchas provincias, tenemos que actuar para generar paz social; es lo que nos ha inculcado Cristina» y planteó que «no podemos estar de lado del odio, estamos del lado de la solidaridad, del ‘mano a mano’, de abrazarse y resolver los problemas».

«No podemos seguir con un discurso de odio que algunos medios estimulan a mucha gente a generar estas cosas que suceden, independientemente de que (el atentado) puede haber estado planificado por algún otro sector. Nosotros tenemos que trabajar para consolidar la democracia y la paz», reflexionó el legislador.

Imágenes: Fabio Durando – AzM Radio Trevelin