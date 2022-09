«El sistema financiero internacional distribuye riqueza en pocos y pobreza en millones»

El presidente Alberto Fernández afirmó este martes que «somos sobrevivientes de una pandemia, una de las mayores tragedias que la humanidad recuerda» y puso el acento en «el deber ético y la obligación moral de construir algo distinto».

«El sistema financiero internacional distribuye riqueza en unos pocos y pobreza en millones», dijo el mandatario argentino al brindar la conferencia titulada “Desafíos globales: una perspectiva latinoamericana” en la Universidad The New School, en la ciudad de Nueva York.

En una actividad previa a su intervención en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el mandatario aseguró que la pandemia de coronavirus fue «una suerte de velo que se corrió para dejar al descubierto el sistema injusto en el que vivimos, con las carencias y debilidades estructurales que tiene».

En otro tramo de su presentación, el mandatario aseguró que la guerra en Ucrania «afecta globalmente a todo el mundo», y sostuvo que América Latina está «siendo víctima» de ese conflicto bélico.

«Están sembrando hambre en el hemisferio sur. Es una guerra que afecta globalmente a todo el mundo. La voz de América Latina tiene que estar presente. Es muy posible que América Latina acabe teniendo una oportunidad en esta guerra, porque se necesita producir alimentos y energía», destacó al respecto.

El odio y la violencia de la derecha

El Presidente advirtió, además, sobre los movimientos de «odio y violencia y los viejos fascismos que vuelven a reaparecer» y aseguró que el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner «es resultado de ese odio» y «negarlos no nos hace bien».

«Las derechas recalcitrantes avanzan en Europa. No debemos permitir que eso pase. No hay ningún problema con la derecha democrática, pero las derechas que promueven el odio y la violencia no deben tener cabida en el mundo de hoy», resaltó Fernández.

Las reservas energéticas

El Presidente indicó que la Argentina «tiene la segunda reserva de gas no convencional» y la «cuarta reserva petrolera no convencional» del mundo, algo que representa una «oportunidad» para «poner el excedente» en otros lugares del globo.

«Podemos poner esa dimensión energética al servicio del mundo y tener una formidable ganancia», expresó el mandatario.

Sin embargo, Fernández subrayó que «no sólo» es Argentina la que tiene hidrocarburos para exportar, sino «también Brasil, Venezuela y Bolivia».

«Quisiera proveerle al mundo todo esto desde América Latina. Si desarrollamos todo esto es más inversión y trabajo que se genera en nuestro continente», remarcó.

Entre otras de las energías, el Presidente también hizo alusión al litio, la energía eólica y el hidrógeno verde.

«Entre Chile, Bolivia y Argentina tenemos el 60% del litio que el mundo necesita», agregó sobre una energía que considera «del futuro»

Y agregó: «Tenemos los vientos para desarrollar energía eólica e hidrógeno verde».