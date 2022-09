Duki y Paulo Londra se reúnen por primera vez para una colaboración

Paulo Londra y Duki, dos de los pioneros y referentes más importantes del trap y de la música urbana argentina, se unieron por primera vez en una colaboración que saldrá a la luz el miércoles, a través de las diferentes plataformas.

«Las plazas los vieron nacer y rápidamente toda la escena urbana les rindió culto. Desde entonces, sus fanáticos no han dejado de imaginar cómo sería este momento: en esta colaboración tan esperada Paulo invita a Duki, su amigo de siempre», señaló en un comunicado Spotify.

En el breve video que difundió la compañía sueca, se pueden ver imágenes de archivo de ambos traperos en su época de batallas de freestyle en plazas o pequeños escenarios. Sobre las mismas, la voz de Londra que dice: «Fue mucho tiempo de no hacer nada. Quise volver con Duki, que me bancó en todas. Yo lo amo, para mí es un hermano».

«Yo lo voy a acompañar más fuerte que nunca, acá en su vuelta», se le escucha decir, por su parte, al autor de «Hello Coto».

En el comunicado, de todas formas y como suele ocurrir, no se dio a conocer ni el nombre del tema, como tampoco dónde o cuándo lo grabaron.

Ambos, iniciaron sus carreras musicales hace 5 años en las batallas de freestyle barriales y de ahí saltaron a una fama sin precedentes.

Mientras el cordobés se convirtió en el músico argentino más escuchado del mundo, el nacido en La Paternal acaba de agotar las entradas para sus shows en España y para las tres presentaciones que dará en octubre en el estadio de Vélez.

Londra viene de un largo impasse, por una batalla legal con sus dos productores colombianos, que finalmente llegó a buen puerto en los juzgados de Miami.