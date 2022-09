Intentaron asesinar a Cristina

Un hombre fue detenido en la puerta del departamento de Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta, tras apuntarle a la cabeza con un arma de fuego a la Vicepresidente de la Nación. El agresor fue identificado como Fernando André Sabag Montiel, un ciudadano de nacionalidad brasileña de 35 años. Contaba con un antecedente por portación de armas no convencionales.

El arma que tenía el atacante es una Bersa calibre 380, según fuentes de la Policía Federal. La pistola tenía el cargador lleno, aunque este dato aún no cuenta con confirmación oficial.

Las imágenes de la TV mostraron que el arma estuvo a pocos centímetros del rostro de la vicepresidenta que se agachó y luego se tocó la cabeza. No se sabe si salió un proyectil del arma o si gatilló en vacío. El arma fue secuestrada por la policía a “a escasos metros del lugar”, dice la información policial. Las fuentes dijeron que el arma era real.

Quién es Sabag Montiel

En medio de la conmoción por el incidente producido en el domicilio de Cristina Kirchner, luego de que un desconocido le apuntara con un arma en la cabeza, se dieron a conocer detalles del hombre que fue inmediatamente detenido.

El detenido fue identificado como Fernando Andres Sabag Montiel, un ciudadano de nacionalidad brasileña de 35 años, que contaba con un antecedente por portación de armas no convencionales, fechado el 17 de marzo de 2021.

De acuerdo a fuentes policiales, el “arma impropia” del 2021 era un cuchillo que, según alegó Sabag Montiel en aquella oportunidad, lo portaba para su propia defensa.

Pocos días antes de ese episodio, Sabag Montiel se había presentado en la Justicia, no penal, sino civil, representado por un abogado en el Juzgado N°48, para el expediente de sucesión de su madre, Viviana Beatriz Sabag, de nacionalidad argentina, dedicada a la venta mayorista de ropa, fallecida en 2017 a causa de un sindrome respiratorio, inhumada en el Cementerio de la Chacarita. Allí, presentó su certificado de nacimiento del Estado de Sao Paulo, reclamando ser considerado su único heredero. La mujer, de acuerdo a datos del expediente, vivía con él en su casa de la calle Terrada, zona de Villa del Parque. El patrimonio no era mucho: Sabag Montiel, básicamente, pedía el Peugeot de su madre.

Registros comerciales

Sapag Montiel, según registros comerciales, está inscripto como dedicado al “servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre; excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar”.

Repudio de oficialistas y opositores

Casi 50 senadores de la Nación del Frente de Todos y de Juntos por el cambio acordaron dar una respuesta institucional frente al atentado que sufrió la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner

Pasadas las 23 y luego de varios llamados entre las presidencias de los bloques y acordaron un mensaje conjunto que va a ser leído por el ex senador Marcelo Fuentes.

El comunicado del Senado señala que “Los bloques e interbloques del Senado de la Nación expresan su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido esta noche en las puertas de su domicilio”.

“Además, manifestamos nuestra absoluta solidaridad con la señora vicepresidenta y su familia. Y exigimos el pronto y completo esclarecimiento de este hecho lamentable, que empaña la vida en democracia. Exhortamos a la dirigencia toda y a la población a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social.