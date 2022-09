Desde Houston, Fernández anunció ley para dar “seguridad jurídica” a inversores

El presidente Alberto Fernández convocó este miércoles a empresarios del sector petrolero y del gas a apostar por la Argentina y anunció que en los próximos días se presentará un proyecto para dar seguridad a las inversiones que se destinen a las producciones de energía y gas licuado.

«Necesito convencerlos de que se asocien a nosotros, que vengan a hacer negocios, y esto debe ser política de Estado en la Argentina», expresó el mandatario al exponer ante una treintena de empresarios del sector en la ciudad de Houston, Texas, donde fue el invitado especial de un almuerzo organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos.

Sobre el final de su discurso, el mandatario anunció que la semana próxima se enviará al Congreso un proyecto de ley para dar «seguridad jurídica» a las inversiones en gas, producción de gas licuado y litio.

Fuentes oficiales, en esa iniciativa está trabajando el ministro de Economía, Sergio Massa, quien se había reunido hace 10 días, y también en Houston, con empresarios del mismo sector.

“Dar certidumbre”

Posteriormente, en declaraciones a la prensa tras la presentación, el mandatario amplió que viene «trabajando» en la iniciativa junto a Massa y que el proyecto buscará dar «certidumbre a los que inviertan no sólo en gas sino en otras energías renovables como litio, hidrógeno y energía solar».

De esa manera, el Poder Ejecutivo buscará «fijar un escenario que no sea alterado», para lo cual, explicó el mandatario, «se necesitan aprobaciones legales». «Por eso es un proyecto de ley», dijo.

El Presidente anticipó que el proyecto incluirá la misma lógica de dar certidumbre a las empresas que «construyan plantas de licuación de gas», con el objetivo de lograr que en el país pueda «sacarse el gas natural, convertirlo en gas licuado y llevarlo a otras regiones del mundo».

El mandatario disertó en el Hotel Houstonian, en las afueras de Houston, ante 30 empresas de la llamada «Familia Petrolera» que no están el país, como última actividad de la gira que lo llevó a Estados Unidos para participar de la 77° Asamblea General de la ONU.

Proyecciones de Vaca Muerta

En su mensaje, el Presidente destacó que Vaca Muerta «puede duplicar el PBI argentino en los 7 próximos años» y es un «ejemplo» de que «la ciudadanía argentina avanza en su sueño de prosperidad y desarrollo y las empresas, nacionales y extranjeras, tienen la oportunidad de hacer negocios interesantes por rendimiento y por perspectiva».

«Y juntos aportamos a la seguridad energética en nuestra región y en el mundo», enfatizó.

El Presidente remarcó que Argentina «tiene recursos en condiciones de competitividad y eficiencia para abastecer al mundo de energía», y no sólo por Vaca Muerta sino por la «abundancia de viento, sol y litio».

El mandatario expuso que se trata del «segundo reservorio de gas no convencional y del cuarto de petróleo no convencional en el mundo».

«Después de 10 años de desarrollo y explotación, Vaca Muerta representa hoy el 40 por ciento de la producción total de hidrocarburos de Argentina», celebró.

El mandatario dijo entonces tener la «convicción» de que «a partir de la cantidad de reservas» debe concebirse un «diseño» de país donde la energía sea el eje central del desarrollo.

La meta del autoabastecimiento

«Tenemos en abundancia no sólo petróleo, que algunos años más seguirá usándose, sino el gas, y viendo lo que está pasando a través de la crisis desatada entre Rusia y Ucrania, siento que Argentina tiene una enorme oportunidad», dijo el Jefe de Estado, pero añadió que «tenemos que construirla entre todos: Estado y empresarios».

En otro tramo, destacó además que la construcción del gasoducto Néstor Kirchner permitirá «reducir la importación de gas en 2/3 de lo que fue este año, y cuando eso esté culminado podremos autoabastecernos y nos quedará mucho gas para exportar».

Fernández había sido presentado por el embajador en Estados Unidos, Jorge Arguello, después de unas palabras introductorias del presidente del Instituto Nacional del Petróleo y del Gas, Emilio Daneri.

En la actividad se anunció además que para la jornada del «Vaca Muerta Shale Day», un evento que reúne en Houston a ejecutivos de las principales compañías del sector, y que se realizará el 29 de septiembre, se confirmó la asistencia de la secretaria de Energía, Flavia Royon, y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.

La asistencia de ambos funcionarios a ese encuentro fue resaltada por el Presidente, quien destacó la presencia de Gutiérrez aun siendo de otro «color político», por la pertenencia de ese mandatario provincial al Movimiento Popular Neuquino (MPN).

«No es casual que haya estado Massa acá, que hoy esté yo y que en unos días venga la secretaria de Energía y el gobernador de Neuquén», subrayó el mandatario.

Por último, reafirmó el objetivo del Gobierno de convertir al desarrollo energético en la «principal política de Estado» que el país necesita. Después de la exposición tuvo lugar el almuerzo con los empresarios.

Fernández estuvo acompañado por la primera dama Fabiola Yañez; el canciller Santiago Cafiero; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el presidente de YPF, Pablo González.

Entre los empresarios que escucharon al mandatario estuvieron David Mendelson, de Total Energies; Bill Langin, de Shell; Thomas Schuessler, de Exxon; Eric Dunning, de Chevron, y Patrick Galleti, de Schlumberger, entre otros.