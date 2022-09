Con árbitros para la 35° Fecha

De cara a la próxima fecha del Torneo de Primera Nacional, por la 35° programación, ya están realizadas las designaciones arbitrales para todos los cotejos, entre ellos, los que protagonizarán los clubes de Puerto Madryn.

En el caso de Guillermo Brown, que jugará como local ante Güemes, será Lucas Novelli Sanz el árbitro; en tanto que para la visita del Deportivo Madryn a Mitre, será Gastón Monsón Brizuela el juez principal.

Brown y Madryn jugarán ante equipos santiagueños en la Fecha 35

El Torneo de la Primera Nacional culminó este lunes con el triunfo del líder Belgrano de Córdoba ante Defensores de Belgrano con la programación N° 34 del certamen, y este martes dio a conocer las designaciones arbitrales para la próxima fecha, en la que de ganar, “El Celeste” podría concretar su ascenso.

Sin embargo, para los equipos de Puerto Madryn, los representantes de Chubut y de la Patagonia toda en la segunda categoría del fútbol argentino, los objetivos son disputar hasta el final ingreso al Reducido y a la próxima edición de la Copa Argentina, lo cual irán a buscar en la Fecha 35.

En el caso de Guillermo Brown, “La Banda” recibirá el próximo domingo a su par de Güemes de Santiago del Estero, en un cotejo que tendrá como árbitro principal a Lucas Novelli, a jugarse el domingo en el Estadio “Raúl Conti”.

“La Banda”, que transita momentos de bajas de futbolistas por lesiones, suspensiones y cuestiones personales, buscará recuperase del traspié sufrido ante All Boys en un nueva presentación ante sus hinchas ante su par santiagueño.

Vale destacar que tras la caída sufrida ante “El Albo” el pasado sábado, Brown quedó ubicado en el 21° puesto, alejándose más aun del objetivo de ingresar al Reducido, quedando con 41 unidades, a 7 del 13°, con 9 puntos por jugar.

En tanto, en el caso del Deportivo Madryn, también buscará la recuperación de su derrota sufrida frente a Ferrocarril Oeste como local el pasado domingo: en este sentido, “El Depo”, visitará el próximo domingo desde las 16 horas a su par de Mitre de Santiago del Estero.

Como árbitro principal de este encuentro, estará Gastón Monson Brizuela.

Con respecto al “Aurinegro” y sus chances de Reducido, los dirigidos por Ricardo Pancaldo se ubican 16°, con 43 puntos, a cinco de San Martin de San Juan que es el 13° y el que está en el último escalón de la clasificación . Madryn también tiene nueve puntos por jugar.

FÚTBOL – PRIMERA NACIONAL

FECHA 35 – DESIGNACIONES ARBITRALES

Estudiantes de Buenos Aires-San Telmo

Árbitro: Barraza, Julio

Chacarita-Deportivo Riestra

Árbitro: Comesaña Lucas

San Martín de Tucumán-Almirante Brown

Árbitro: Dóvalo, Pablo

Agropecuario-Flandria

Árbitro: Gariano, Andrés

Tristán Suárez-Gimnasia de Jujuy

Árbitro: Córdoba, Carlos

Brown de Puerto Madryn-Güemes

Árbitro: Novelli, Lucas

Asistente 1: Martínez Cuenca Cristian

Asistente 2: Fernández Pascual

Cuarto árbitro: Nebietti Luis

Brown de Adrogué-Belgrano de Córdoba

Árbitro: Arasa, Nazareno

Mitre (SE) – Dep. Madryn

Árbitro: Monsón Brizuela, Gastón

Asistente 1: Narváez Roque

Asistente 2: Rojas Martínez Darío

Cuarto árbitro: Guaymas Tornero

Independiente (Mza) – Alvarado

Árbitro: Rodrigo Rivero

Dep. Maipú – Nueva Chicago

Árbitro: Diego Ceballos

Def. de Belgrano – Villa Dálmine

Árbitro: César Ceballo

At. Rafaela – All Boys

Árbitro: Nelson Sosa

Instituto – Temperley

Árbitro: Mario Ejarque

Sacachispas – Morón

Árbitro: José Carreras

Santamarina – Gimnasia de Mendoza

Árbitro: Ramiro López

Ferro – Estudiantes (Rio IV)

Árbitro: Juan Pafundi

Atlanta – Chaco For Ever

Árbitro: Sebastián Bresba

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS PUNTOS

Belgrano (CBA) 70

Instituto A.C.C. 62

San Martín (TUC) 59

Gimnasia y Esgrima Mendoza 58

All Boys 57

Almagro 56

Estudiantes (RC) 54

Chaco For Ever 52

Estudiantes Bs.As. 51

Independiente Rivadavia 50

Defensores de Belgrano 50

Dep. Riestra 49

San Martín (SJ) 48

Chacarita Juniors 46

Deportivo Morón 46

Quilmes A.C. 46

Deportivo Madryn 43

Ferro Carril Oeste 42

Deportivo Maipú 41

Almirante Brown 41

Guillermo Brown 41

C.A. Brown (A) 40

Mitre de Santiago del Estero 40

Atlanta 39

Gimnasia y Esgrima (J) 39

Temperley 38

Club Atlético Güemes 37

Agropecuario Argentino 36

Villa Dálmine 36

San Telmo 36

Alvarado (MDP) 35

Atlético Rafaela 34

Flandria 30

Nueva Chicago 29

Tristán Suárez 28

Sacachispas F.C. 27

Ramón Santamarina 26