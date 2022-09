¿Cómo hablaban los seres humanos en la Edad de Piedra?

La Edad de Piedra se refiere a un tiempo que comenzó hace unos 3 millones de años y duró hasta hace unos 40.000 años. Se llama así porque durante ese tiempo nuestros antepasados lejanos fabricaron sus herramientas con piedras.

Los humanos como nosotros, la especie Homo sapiens, aparecieron mucho después del comienzo de la Edad de Piedra, hace solo unos 200.000 años.

La Edad de Piedra comenzó cuando varias especies de simios comenzaron a fabricar herramientas simples cortando pedazos afilados de piedra de pedazos de roca más grandes. Estos simios se paraban parcialmente erguidos cuando caminaban y eso significaba que sus manos estaban libres para hacer cosas, como fabricar herramientas.

Estos primeros simios erguidos tenían cerebros pequeños, no muy diferentes del cerebro de un chimpancé, y no hablaban. Otros simios que caminaban erguidos llegaron más tarde en la Edad de Piedra. Se les ha dado nombres como Homo habilis (hombre «hábil») u Homo erectus (hombre erguido).

Estas especies vivieron en África hace alrededor de 1 a 2 millones de años, mucho antes de que existieran personas como nosotros. Tenían cerebros más grandes que los primeros simios erguidos, pero sus cerebros aún eran más pequeños que los nuestros. No eran tan inteligentes como nosotros y no hablaban, aunque hubieran hecho sonidos.

Hace unos 400.000 años, tres especies que tenían cerebros mucho más grandes que los primeros simios erguidos vivieron aproximadamente al mismo tiempo. Estos fueron llamados neandertales, denisovanos y una forma temprana de la especie Homo sapiens: nuestros antepasados.

Se sabe poco sobre los denisovanos, pero hace unos 100.000 años, los neandertales tenían lanzas de madera y algunas herramientas sencillas hechas con huesos de animales como los ciervos, además de sus herramientas hechas de piedra.

Algunas personas piensan que debido a sus grandes cerebros y su capacidad para fabricar herramientas distintas a las de piedra, los neandertales podían hablar. Pero esto es sólo una conjetura. El último de los neandertales murió hace unos 40.000 años

Gente como nosotros

Los primeros humanos vivieron en África. Hace unos 200.000 años, el Homo sapiens primitivo se había convertido en lo que ahora llamamos humanos modernos.

Estos humanos modernos eran tan inteligentes como lo somos hoy, y podían hablar usando el lenguaje tal como lo hacemos hoy. «Homo sapiens» significa «humanos sabios».

Más tarde en la Edad de Piedra, hace unos 60.000 años, la gente viajó fuera de África y finalmente se propagó por el resto del mundo.

Al principio, incluso nuestros ancestros Homo sapiens solo fabricaban herramientas con piedras, pero al tener la capacidad de hablar, probablemente usaron su idioma para enseñar (sus conocimientos) unos a otros. Con el paso del tiempo, aprendieron a fabricar diferentes tipos de herramientas con piedras, madera, huesos y cuero.

Tenían ropa, zapatos y hacían refugios, y cazaban juntos para comer. Hace 40.000 años, y posiblemente incluso antes, los humanos modernos dibujaron imágenes en las paredes de las cuevas.

Habría muchos menos idiomas diferentes en la Edad de Piedra de los que hay hoy. Pero los idiomas que existieron habrían sido como nuestros idiomas modernos. La gente habría hablado en oraciones con sustantivos y verbos, aunque las palabras que usaron hubieran sido diferentes, tal como, digamos, las palabras japonesas son diferentes de las palabras en inglés o en francés.

Los idiomas habrían sido diferentes entre las tribus. Puede que a la gente le haya resultado difícil hablar con alguien de otra tribu, al igual que cuando nos vamos de vacaciones a otro país, a veces nos cuesta entender el idioma.

Los idiomas habrían tenido menos palabras de las que tenemos hoy porque no necesitaban palabras para cosas como televisores, automóviles o computadoras.

Pero como nosotros, los humanos modernos de hace 200.000 años habrían contado cosas. Habrían tenido palabras para «madre» y «padre» o «hermana» y «hermano». Habrían tenido nombres para animales y plantas, habrían podido hacer planes, decir «por favor» y «gracias» y habrían tenido nombres el uno para el otro.

Los primeros humanos modernos probablemente hablaban de muchas de las mismas cosas de las que hablamos nosotros: qué comer, quiénes eran sus amigos.

Los padres habrían hablado de sus hijos y los niños habrían jugado entre ellos, probablemente hablando todo el tiempo tal como lo hacen los niños de hoy. También se habrían cantado canciones entre ellos.

Pueden haber sido gente de la Edad de Piedra, pero eran modernos cuando se trataba de hablar.