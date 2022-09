Caso Barbato: los peritos de parte expusieron sobre el patrimonio familiar

Continúa la ronda de testimonios en el juicio oral y público por el delito de enriquecimiento ilícito se lleva adelante en la Oficina Judicial de Rawson, en el que se encuentran imputados Carlos Alberto Barbato, Carlos Mario Barbato, Erica Perrone y Adrián Quinteros. La jornada fue muy intensa y se escucharon a los últimos testigos. Tras conocerse los informes contables de ambos peritos de parte, se dio a conocer que si bien los informes no se pueden comparar porque fueron realizados en distintos periodos, si se pudo observar que existió un desfasaje negativo entre los ingresos y egresos de Carlos Barbato, principal imputado.

Facundo Nobile, un tasador inmobiliario, fue el primero en declarar en la mañana de este jueves. Convocado por el defensor Fabián Gabalachis, se refirió a los aspectos y las “distintas interpretaciones” que tiene en cuenta al momento de tasar un inmueble. Hizo mención también acerca de dos viviendas que tasó en la localidad de Adrogué, en el Gran Buenos Aires, tarea que fue solicitada por Carlos Mario Barbato aunque no accedió a la escritura respecto de la propiedad del inmueble.

También declaró Rodrigo Lassaga. Le compró a Carlos Alberto Barbato una camioneta Ford Kuga. Eran compañeros de trabajo en la Lotería del Chubut, indicando que ese tipo de transacciones comerciales eran habituales en el imputado. No fue preciso en las fechas de la adquisición y al recordársele lo que referenció durante la investigación, destacó que la operación se realizó en el año 2019.

Durante la declaración de Lassaga y durante una pregunta del fiscal Williams se produjo un incidente respecto de un comentario que habría realizado el imputado Carlos Barbato. Ante el reclamo de Williams, la presidente del tribunal, la doctora Breckle, pidió a que las partes se manejen con “sumo respeto. La falta de respeto no será aceptada” dijo, tras lo cual solicitó a los defensores, los fiscales y a los imputados que “estas situaciones no se vuelvan a repetir”.

Venta de tres vehículos

Antonio Perrone, es el padre de la imputada Erica Perrone. Declaró y dijo “que en el año 2009 les regaló 10.000 dólares a cada uno de sus cuatro hijos”, y que le consta que una de sus hijas, Débora, le vendió un terreno a Erica. También declaró un vendedor de autos de la firma Pedro Corradi. Hizo mención a la venta de tres vehículos que le realizó al matrimonio Barbato.

Como testigo de los fiscales, declaró Héctor Molina por haberle adquirido a Barbato una camioneta Nissan Murano a cambio de una camioneta Chevrolet doble cabina y dinero. Fue cuando el primero se desempeñaba como jefe comunal de la localidad de Corcovado y Barbato titular de la Lotería del Chubut. Asimismo, declaró Esteban Pérez, en carácter de testigo del defensor Gabalachis. A fines del año 2019, trabajando en una empresa de venta de motocicletas y cuatriciclos, le vendió uno de estos motovehículos a Carlos Barbato.

Desfasaje de ingresos y egresos

También declaró el contador Facundo Cuneo, que realizó un análisis contable de la investigación, a la vez que interrogado por el defensor Gabalachis, realizó observaciones a las mismas pericias que efectuó el contador José Velázquez, perito de los investigadores. Con relación a los informes, no se pueden comparar porque fueron realizados en distintos periodos de tiempo. De todas formas, ambos informes revelaron un desfasaje en relación con los ingresos y egresos de Carlos Barbato.

Pasadas las 143:0 hs finalizó la extensa jornada de debate, mañana 08:00 hs continuará con los últimos testigos y así pasar a los alegatos finales previstos para el día lunes a partir de las 14 hs en la Oficina Judicial de Rawson.