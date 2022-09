Casi 800 personas fueron alcanzadas por el Plan Fomentar Empleo en Madryn

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se refirió al alcance en la ciudad del Golfo del Plan “Fomentar Empleo”, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación (MTEySS). Madryn se ubica en el primer lugar de personas alcanzadas en el último semestre, con casi 800 participantes.

“Se está haciendo un gran trabajo articulado entre la Oficina de Empleo, que conduce Gastón Medina, dependiente de la Secretaría de Producción del Municipio que encabeza Esteban Abel, y obviamente el Ministerio de Trabajo de Nación, que promueve estos beneficios. Se trata de casi 800 personas de la ciudad que han participado con éxito del Plan, y el recuento es semestral. Esta cantidad de participantes, se registró de noviembre de 2021 al mes de junio del corriente 2022”, expresó Sastre.

El plan

Fomentar Empleo sistematiza los instrumentos y prestaciones de orientación laboral, formación continua, intermediación laboral, prácticas en ambientes de trabajo y programas de inserción laboral asistida de la Secretaría de Empleo en un portal de empleo autogestionado, para encontrar en un solo lugar las herramientas y oportunidades para reinsertarse en el mercado de trabajo a través de un empleo de calidad y con el aval del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS).

El objetivo de esta política es asistir a quienes poseen dificultades de acceso a empleos formales a través de acciones que mejoren sus competencias laborales y faciliten su inserción en empleos de calidad.

“Fomentar Empleo” está destinado a todas las personas de entre 18 y 64 años (inclusive) que no cuenten con ingresos registrados en los últimos 3 meses al momento de postularse al Programa. Además, hay incentivos para aquellos empleadores o empleadoras que realicen una búsqueda laboral por medio del Portal Empleo. En caso de contratar, tendrán por ejemplo reducciones de contribuciones patronales.

“La situación laboral no es buena en ningún rincón del país, lamentablemente. Todos los días escuchamos a mucha gente que no tiene la posibilidad de un trabajo estable, o tiene problemas para insertarse en uno. A través de este Plan, en el último semestre, logramos que 800 madrynenses puedan contar con los beneficios del programa”, admitió Sastre.