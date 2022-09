Artistas juntan firmas para que Instagram deje de copiar a TikTok

La fotógrafa estadounidense Tati Bruening lanzó una campaña en redes para que Instagram deje de intentar ser TikTok, una petición on line que ya juntó 300.000 firmas y mas de dos millones de likes.

«Haz que Instagram vuelva a ser Instagram» (Make Instagram Instagram again», reza la publicación que esta artista afincada en Los Angeles lanzó desde su feed y no para de sumar adeptos.

«Basta de intentar ser TikTok. Solo quiero ver las fotos bonitas de mis amigos» añade en su post la artista, en referencia a los constantes cambios implementados en la plataforma por la red perteneciente a Meta.

En el último tiempo, IG dio a conocer actualizaciones que incluyen cambios en la función de vídeo de la aplicación, Reels, y una ampliación de su accesibilidad NFT.

Con 300.000 firmas, la petición apunta a que se vuelva a las líneas de tiempo cronológicas, menos Reels, más fotos y que la compañía escuche a los creadores, según un articulo publicado en The Art Newspaper.

Muchos usuarios compartieron la imagen de Bruening utilizando la etiqueta #makeinstagraminstagramagain, que ya ha utilizado en más de 5.000 publicaciones y que, según señalaron algunos artistas, no ayuda a vender sus obras.

¿Seguirá Meta con sus planes para convertirse en «Insta-tok? Aun no hay respuesta pero son los artistas los que alzan su voz en contra.