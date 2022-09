Arcioni encabezó la licitación para construir 128 viviendas en Comodoro Rivadavia

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presidió este jueves en Rawson la apertura de la Licitación Pública Nº 11/22 para la construcción de 128 viviendas en el barrio Fracción 14 de Comodoro Rivadavia. Las obras, gestionadas por Provincia ante el Gobierno Nacional, cuentan con un presupuesto oficial que supera los 1.100 millones de pesos.

El acto tuvo lugar esta mañana en instalaciones de la Administración de Vialidad Provincial. Participaron el secretario general de la Gobernación, Alejandro Sandilo; la gerente general del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, Ivana Papaianni; el secretario de Infraestructura y Obras Públicas de Comodoro Rivadavia, Maximiliano López; la presidenta de la Comisión Barrial de Fracción 14, Mabel Guerrero; empresarios y equipo técnico del IPV.

Obras prioritarias

Tras la apertura de sobres, el mandatario provincial manifestó que ya son 839 las viviendas entregadas en Comodoro Rivadavia, a las que se le suman las 69 que actualmente están en ejecución y las 128 casas licitadas este jueves. “A nosotros nos llena de orgullo porque ya llevamos más de dos mil viviendas entregadas en toda la Provincia”, destacó.

Arcioni felicitó a “todo el equipo del IPV” y agradeció “a las empresas la confianza”. En ese orden, sostuvo que “luego de momentos difíciles, económicos y financieros que ha atravesado la Provincia nunca nos hemos detenido en obras de vivienda ni de infraestructura, porque sabemos cuál es la prioridad, a dónde tenemos que llegar”.

“Cuando uno hace un repaso de todas las obras que hemos realizado, que están en ejecución, y finalizadas, encontramos mucho, mucho compromiso”, subrayó.

El Gobernador agradeció asimismo a “Ivana (Papaianni), al presidente del IPV, Carlos Simionati, y a todo el equipo maravilloso”. También hizo lo propio con el municipio de Comodoro Rivadavia, a “Mabel Guerrero que ha luchado muchísimo por su barrio y a todos los que hacen posible y que creen que esta provincia se puede poner de pie”.

Más de mil viviendas para Comodoro

La gerenta general del IPVyDU, Ivana Papaianni, manifestó la satisfacción del Gobierno del Chubut de “llegar a la concreción de esta licitación, que es la más importante de lo que va de nuestra gestión porque estamos sacando 128 viviendas a licitar, con toda la tarea técnica previa”.

La funcionaria puso en valor el “prolijo análisis de las finanzas” que ha realizado el Gobierno Provincial junto al IPV “para poder dar respuesta a la ciudad más importante en términos poblacionales y con mayor crecimiento económico de nuestra provincia”.

Remarcó que en Fracción 14 y 15 “ya estamos trabajando con un saneamiento integral con más de 1.700 familias y esto les va a permitir a sus hijos tener arraigo en este espacio tan importante en la periferia de Comodoro que está creciendo”.

Papaianni reveló que “estas viviendas se sumarán a las 839 que ya llevamos entregadas en Comodoro Rivadavia, en este momento tenemos 69 en ejecución, estamos por poner el segundo renglón de las 37 en Palazzo y en comisión tenemos el Centro de Día con 32 viviendas para adultos mayores”. En ese marco agradeció a los equipos técnicos municipales. “Nosotros vamos a tener la posibilidad de acceso a 108 lotes más continuos a estas 128 viviendas”.

Señaló que “es muy importante seguir gestionando, el acompañamiento de Provincia siempre está y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación nos esté garantizando también un crecimiento”.

Licitaciones y entregas en Chubut

Papaianni se refirió también a las obras que se prevén ejecutar en otros puntos de la provincia. señaló que “seguimos manteniendo nuevas ofertas licitatorias, se va a venir para Madryn un complejo de 114 viviendas que vamos a llamar a licitación, son dos renglones. Va a tener un monoblock, además de dúplex y casas, es un proyecto que lleva adelante el equipo técnico del IPV con financiamiento del FONAVI y fondos provinciales”.

Indicó además que “se bajó el financiamiento a través de la Municipalidad de Esquel, estamos terminando la infraestructura en más de 700 lotes, de los cuales 200 fueron cedidos ya en ordenanza al Instituto para que podamos seguir haciendo desarrollo urbanístico en Valle Chico”.

Por otra parte, la funcionaria adelantó que a través del Programa Reconstruir se estarán entregando “6 viviendas en Telsen, 15 en Gualjaina, 20 en Gobernador Costa y 40 en Km. 12, en Comodoro Rivadavia”.

Calidad de vida

En tanto, la presidenta de la Comisión Barrial de Fracción 14, Mabel Guerrero indicó que “es algo más que importante para nosotros, nuestro barrio es bastante nuevo lleva casi once años y siempre hemos sido acompañados tanto por el Gobierno provincial como el local. Vemos cómo está creciendo a pasos agigantados. Éramos 1.274 familias y ahora se nos suman 128 viviendas más. Las cuales no solamente van para ayudarnos a crecer y embellecer nuestro barrio sino a llevarnos un crecimiento importante en obras y en calidad de vida”.

“Venimos trabajando como Comisión Directiva hace más de seis años, cuando comenzamos, empezamos de la nada, no teníamos nada, por eso me siento muy orgullosa de estar aquí acompañando al Gobernador porque realmente me siento halagada de que nuestro sector haya sido beneficiado con este derecho tan importante para las familias que van a llegar”, remarcó la vecina.

Guerrero recordó que “cuando nos entregaron los terrenos, era un lote vacío sin servicios, de a poco fueron llegando los vecinos, las obras públicas, y hoy ya estamos hablando incluso de la conclusión de la red cloacal y nos están colocando el pavimento. Para nosotros eso como vecinos tenemos que agradecerlo y valorarlo muchísimo por todo el esfuerzo que hemos hecho no sólo nosotros con mucho sacrificio, sino también agradecerle al Gobierno provincial, al municipal y al Gobierno nacional que nos ha apoyado muchísimo”.

Las nuevas casas

Las unidades habitacionales se ejecutarán en el marco del programa “Casa Propia – Construir Futuro”. Fueron gestionadas a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, y serán financiadas con aportes del Gobierno Nacional.

La licitación está conformada por cuatro renglones: el primero corresponde a 28 casas y un presupuesto oficial de 243.413.792,16 pesos; el segundo de 32 viviendas por 278.187.191,04 pesos; el tercero prevé la construcción de 30 unidades por 260.800.491,60 pesos; y el último, de 38 casas por 330.347.289,36 pesos.

Las viviendas tendrán una superficie de 64 metros cuadrados y se desarrollarán en una sola planta compuesta por estar, cocina-comedor, dos dormitorios y un baño completo. La obra inicial incluye la superficie de platea destinada a una futura ampliación y se completa con el arbolado público urbano de dos por vivienda.

Ofertas

El escribano General de Gobierno, Marcelo Lizurume, abrió los sobres correspondientes a la licitación N°11/22. En esta oportunidad, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Transredes S.A – Choel S.R.L., presentó: por el Renglón 1 (28 viviendas) una oferta de $298.081.108,93; para el Renglón 3 (30 viviendas) de $319.372.616,71; y para el Renglón 4 (38 viviendas) de $404.538.647,84. Para el Renglón 2 (32 viviendas) no hubo propuestas.