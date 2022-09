Arbe y Miranda ganaron los 10K «Homenaje a Jorge Mérida»

El atleta olímpico Joaquín Arbe y la joven Morena Miranda se quedaron con los 10K Campeonato Regional Master «Homenaje a Jorge Mérida» desarrollado en Rada Tilly.

El esquelense se impuso por delante de Carlos Colinecul y del local Marcos Sandoval. En tanto, Morena Miranda ganó, dejando detrás a Rosana Calderero y Jesica Cabibbo.

Ganadores de lujo en el Regional Master

El certamen regional master se llevó a cabo en Rada Tilly, con distancia de 10 mil metros en circuito certificado, organizado por la Asociación Chubutense de Atletas Master con el auspicio de la Municipalidad de Rada Tilly, colaboración de Comodoro Deportes, Dirección General de Deportes Municipal y Grupo Amanus.

La prueba atlética 10K rindió homenaje a un atleta como Jorge Mérida, que cuenta con un extenso recorrido en el atletismo, y aún sigue vigente.

Joaquín Arbe fue la gran atracción del evento, participando y ganando la clasificación general con un tiempo de 29’41», mientras que en segundo y tercer lugar se ubicaron el también esquelense Carlos Colinecul y el local Marcos Sandoval.

En tanto, en rama femenina, la mejor fue Morena Miranda con un tiempo de 41’19», seguida por Rosana Calderero y Jesica Cabibbo.

«Es una mezcla de emociones, desde la previa invitando a amigos del deporte, ir compartiendo fotos de lo que han sido ya 20 años ligado a este deporte. Quizás en el día a día uno no se da cuenta, y es mucho tiempo que ha pasado con muchos viajes, anécdotas, experiencias, y con un balance totalmente positivo», comentó el atleta homenajeado, Jorge Mérida.

«Ha sido un gran acierto de la Asociación de Atletas Master, en sus campeonatos homenajear a los distintos deportistas que han marcado las diferentes épocas del atletismo en la región. Creo que es hermoso, sumamente acertado, y no hay nada más lindo que ese homenaje recibirlo, en mi caso, todavía corriendo. Hoy sigo corriendo, quiero correr muchos años más, pero hoy tengo la posibilidad de ser homenajeado y estar también en la línea de largada», manifestó Mérida.

«Gracias a Hernán y el equipo de Comodoro Deportes que acompañan este evento. Hernán también es uno de los amigos que se ha dado cita en este evento, agradezco porque es muy importante este trabajo conjunto que hacemos en el deporte comarcal», añadió.

En tanto, Joaquín Arbe, tras la victoria sostuvo: «Contento de poder estar en este evento homenaje a un gran amigo como es Jorge, me ha ayudado mucho cuando yo arranqué, así que quería estar presente. Todavía me quedan carreras muy importantes, ahora en un mes tengo un Sudamericano de 10 mil en pista en Paraguay, una media maratón muy importante en Mar del Plata y el 31 de diciembre tenemos la San Silvestre de Buenos Aires donde voy a tratar de defender el título. En enero y febrero la cabeza ya estará puesta en la Maratón de Sevilla, donde iremos a buscar la marca para los próximos Juegos Olímpicos de Paris, así que nos prepararemos para eso».

Finalmente, Morena Miranda expresó: «Estuvo muy lindo, el día se prestó para la carrera. Muy linda organización, se disfrutó mucho la carrera, muchos corredores. Soy de Rada Tilly y entreno todos los días por acá, así que fue hermoso, que mucha gente venga a correr también. No fue el tiempo que esperaba, pero igual bastante bien».

«La semana que viene voy a correr una carrera que tiene un poco de montaña, 8K que organiza KM Running. Y estoy preparándome para los Juegos Universitarios, estudio acá en la UNPSJB, vamos a participar de los regionales, y si se puede clasificar a los nacionales. Además, en noviembre tengo Araucanía», cerró la ganadora de la general en damas.

ATLETISMO – EN RADA TILLY

Campeonato Regional Master «Homenaje a Jorge Mérida»

Resultados

Clasificación General – Varones

1. Joaquín Arbe (Arbe Team) 29’41»

2. Carlos Colinecul (Arbe Team) 31’22»

3. Marcos Sandoval (Team Treno) 33’36»

Clasificación General – Mujeres

1. Morena Miranda (Team Treno) 41’19»

2. Rosana Calderero (Kasike Team) 41’44»

3. Jesica Cabibbo (Impacto Running) 42’44»