Apareció Martín

El economista Daniel Artana cuestionó duramente al ex ministro de Economía Martín Guzmán por haber dejado «varios muertos» y hacer «casi imposible que se aplique un plan de estabilidad».

El economista salió así al cruce de un tuit a través del cual el ex titular del Palacio de Hacienda hizo una defensa de su gestión, al cumplirse mil días desde el inicio de la presidencia de Alberto Fernández.

«En tiempos difíciles, de deudas externas insostenibles, pandemia y guerra, la Argentina ha dado pasos muy importantes», sostuvo el ex funcionario.

Artana consideró que ese posteo fue «bastante pobre desde el punto de vista conceptual».

El economista no escatimó en calificativos, al afirmar que Guzmán, «habla más como político que como economista a pesar de tener un doctorado en una universidad prestigiosa. Si vos decís que la reestructuración de la deuda fue exitosa porque bajaste en algo los vencimientos, no entendés de qué estas hablando. Fue un fracaso rotundo. No nos compremos el verso», arremetió Artana.