Alberto Fernández: “Los inculpados hablaban de que el próximo era yo”

El presidente Alberto Fernández reveló este lunes que los detenidos por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo habían señalado como el próximo blanco de un posible ataque.

«Se conocieron las conversaciones de los inculpados y hablaban del fallido atentado contra Cristina y hablaban de que el próximo soy yo», dijo Alberto Fernández en una entrevista que brindó al canal español Telecinco.

En tanto, la vicepresidenta Fernández de Kirchner cuestionó el título de una columna del diario Clarín que, en su edición de hoy, hizo referencia a «la bala que no salió», en alusión al intento de magnicidio, y, al mismo tiempo, anticipa un fallo condenatorio en su contra en el marco del juicio por la causa Vialidad.

El Presidente sostuvo que Cristina Kirchner «está entera» y recordó que en la Argentina, después de la última dictadura cívico-militar, «no ha habido crímenes de naturaleza política».

«La imagen es muy dura, porque es la imagen de alguien gatillando dos veces, gracias a Dios sin suerte, a veinte centímetros de la cabeza de Cristina», dijo, pero aclaró que eso no debe hacer pensar que ese acto sintetiza al país.

«No nos debe hacer pensar que eso es la Argentina. Es una banda de sinvergüenzas que son capaces de hacer semejante atrocidad», analizó.

Además, señaló que cuando en el marco de la investigación judicial sobre el ataque se «conocieron las conversaciones de los inculpados» hablaban «del fallido atentado contra Cristina», pero además mencionaban al propio Presidente como posible blanco del próximo ataque.

«Se conocieron las conversaciones de los inculpados y hablaban del fallido atentado contra Cristina y hablaban que el próximo soy yo», reveló Fernández. Y aunque consideró que «hay que estar atentos», sostuvo que «no quiere» que por ello «nos separen de la gente».

Respecto del ataque contra la dos veces Presidenta de la Nación, estimó que «en circunstancias como esas» en las que una «multitud» se manifestaba en la calle, «todos los sistemas de seguridad fallan».

«Cuando alguien está dispuesto a poner en riesgo su vida y su libertad, para lograr su objetivo, es muy difícil predecirlo», dijo en referencia a Fernando André Sabag Montiel, la persona acusada de haber intentado asesinar a la Vicepresidenta.

El Presidente reflexionó que «algo no estamos haciendo bien para que en la cabeza de una persona penetre una idea tan horrible, como es la de matar al otro por lo que piensa o representa».

En ese mismo sentido, desestimó que el atacante fuera inimputable: «No tiene ninguna alteración en sus facultades mentales. Tiene plena comprensión de la criminalidad de sus actos. No es un loco. ¿Puede ser una persona enojada con la democracia? no puede reaccionar de este modo», concluyó.

(Télam)