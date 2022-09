Acuerdo entre Massa y el FMI

El FMI aprobó la segunda revisión del programa con la Argentina. Kristalina Georgieva, la directora del organismo, se lo comunicó al ministro de Economía Sergio Massa, aquí, en las oficinas que el Fondo tiene en la calle 19, en pleno corazón de Washington. Ahora será el propio staff del FMI el que deberá elevarlo, burocracia mediante, al directorio del organismo para su aprobación final. Recién allí se activaría el desembolso de unos u$s 4000 millones para las reservas del BCRA. No obstante, prácticamente la mitad volvería como repago al organismo de inmediato.

Inicialmente, todo indica que no sólo se aprueba el segundo trimestre, sino que se negocian las metas parciales que deben cumplirse en el tercero.

Reunión con Georgieva

El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió esta tarde un comunicado, luego de que el ministro de Economía Sergio Massa se reuniera en Washington con la Directora Gerente del organismo, Kristalina Georgieva y lograra el acuerdo por la segunda revisión del programa.

“Tuve una reunión muy positiva con el Ministro Massa, luego de una semana de reuniones productivas y altamente profesionales entre nuestros equipos técnicos. Intercambiamos puntos de vista sobre la frágil situación económica y social en Argentina, la cual se ve también afectada por el complejo contexto global. Discutimos el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania sobre la economía mundial y el precio de las materias primas, y las consecuentes repercusiones fiscales y de balanza de pagos en muchas economías en vías de desarrollo», indicó Georgieva en el texto difundido a la prensa.

La titular del FMI destacó que durante el encuentro felicitó a Massa por su nombramiento y por los «fuertes pasos» de su equipo económico para «estabilizar los mercados y revertir un escenario de alta volatilidad». En tanto, reveló que el funcionario argentino se comprometió a «movilizar el apoyo externo, acentuar esfuerzos para estabilizar la economía y garantizar un crecimiento sustentable con inclusión, bajo los principios de orden fiscal y el fortalecimiento de las reservas».

“Recibí con beneplácito su fuerte compromiso e impulso para lograr las metas del programa -que se mantendrán sin ser alteradas- y los concluyentes avances logrados en áreas fundamentales», continuó Georgieva y destacó puntualmente los compromisos de un déficit primario del 2,5 % del PIB en 2022 y del 1,9 % del PIB en 2023, «con énfasis en una mejor orientación de los subsidios a la energía, transporte y agua».

También señaló la política monetaria con tasas de interés reales positivas; una acumulación de reservas, impulsadas por el marco general de políticas y medidas específicas; y un mayor foco en «revisar los incentivos fiscales corporativos y en combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero».

Por último, anticipó que los equipos de ambas partes continuarán reuniéndose de manera virtual esta semana con el objetivo de «concluir staff-level agreement en los próximos días”.