Abren investigación por violento robo a un anciano de 92 años en Trelew

El juez penal Marcos Napoli habilitó la investigación penal preparatoria en el marco de una causa por el delito de robo doblemente agravado por las lesiones sufridas a la víctima y el uso de arma de fuego.

La decisión del magistrado fue en el marco de una audiencia de control de detención realizada este lunes 12 de septiembre en el edificio de Tribunales de Trelew y por el hecho se encuentran imputados Alexis Fabián Zapata y Matías Germán Velázquez.

Los hechos

La funcionaria de fiscalía Mariana Millapi fue quien puso en conocimiento del juez sobre los hechos ocurridos el pasado 3 de septiembre de 2022, cuando las dos personas detenidas e imputadas se habrían presentado en la vivienda de Oscar Montes, de 92 años de edad, quien en ese momento se encontraba regando el jardín de su casa.

De acuerdo al relato de la acusación, Velázquez se habría acercado a Montes de manera amistosa y entabló dialogó con él, para luego pedirle un poco de agua para beber, a lo cual el dueño de la casa accedió. En esas circunstancias le víctima le habría ofrecido realizar un trabajo por el que le iba a abonar $2.000 y que consistía en hacer una zanja en su patio, a lo cual Velázquez habría accedido, mientras Zapata se encontraba en la vereda de en frente.

Millapi contó que cuando uno de los imputados estaba finalizando el trabajo, la víctima ingresó a su casa en busca del dinero y al salir para pagarle Zapata saltó la reja y sorprendió por la espalda al adulto mayor, lo tomó de los brazos, lo arrojó al suelo y violentamente entre los dos lo ingresaron al interior de la vivienda. Una vez dentro de la casa, Zapata le propinó un golpe con la culata de un revolver, continuando con patadas y golpes de puño por todo el cuerpo pese a los pedidos de Montes, incluso cuando les decía que les iba a decir en donde se encontraba el dinero que guardaba. Pasados unos minutos, dejan de golpearlo para que vaya a buscar el dinero, pero mientras se dirigía a tal lugar lo empujaron. Finalmente les entregó la suma de mil euros y ocho mil pesos aproximadamente.

Robo y fuga

Luego de sacarle el dinero, uno de los sujetos tomó el televisor que se encontraba en su habitación y lo puso sobre la cama. Las agresiones con patadas y golpes siguieron en el living de la vivienda hasta que finalmente se dieron a la fuga, tras abordar un taxi en proximidades del lugar. Según lo informado por el MPF los sujetos se apoderaron de varios objetos personales y documentación, la suma de mil euros y dos mil pesos argentinos, un teléfono móvil y algunos artículos electrónicos más. Tras explicar el hecho, la funcionaria solicitó de dicte la prisión preventiva para ambos por el plazo de seis meses.

La funcionaria fundamentó ese pedido por la existencia del peligro de fuga y entorpecimiento teniendo en cuenta las causas en trámite en las que están acusados, las que se caracterizan todas por el uso de armas y la violencia ejercida.

Planteo de las defensas

A su turno los defensores públicos Sergio Rey y Danilo Sepúlveda, en primer término, afirmaron que sus asistidos niegan la participación en el hecho, tal y como fue relato por el Ministerio Público Fiscal. Agregó que sobre Zapata que no existen allanamientos que puedan acreditar su autoría.

Refiere que se necesitan analizar las cámaras de seguridad, ya que no hay elementos que lo puedan vincular. Es decir que aún restan medidas probatorias que la fiscalía adelanto que se tienen que llevar a cabo. Por ello mismo y en ese sentido los defensores negaron la participación de los dos.

Luego y en relación a los peligros procesales, informaron que ninguno de los dos hoy cuenta con antecedentes condenatorios. La defensa manifestó que la medida de coerción solicitada es desproporcionada, entendiendo que los peligros procesales no se encuentran acreditados. Ambos defensores pidieron la inmediata libertad de Velázquez y Zapata con las prohibiciones que el juez dispusiera, y en caso de no hacer lugar la preventiva sea por el plazo de 30 días.

Decisión del magistrado

Luego de escuchar a las partes el juez penal Marcos Nápoli resolvió dar por abierta la investigación preparatoria dispuesta por el Ministerio Público Fiscal respecto de los acusados en orden al delito de robo agravado por el plazo legal previsto y dispuso la prisión preventiva de Matías Velázquez y Alexis Zapata por el plazo de seis meses.