Villa Mascardi: vecinos acusan a grupos mapuches de otro incendio a una cabaña

Otra vivienda ubicada en la paradisíaca Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, fue destruida por un incendio que habría comenzado de forma intencional y los vecinos no tardaron en acusar a los integrantes de la autodenominada comunidad mapuche que está asentada en la zona como responsable del siniestro.

A pesar de que no se hallaron panfletos de reivindicación ni leyendas, los moradores de la zona sustentan sus sospechas en un antecedente lamentable: ya fueron incendiadas alrededor de doce estructuras, entre públicas y privadas, en el mismo sector.

El incendio comenzó a las 2 y 30 de la madrugada de este lunes y más de 30 bomberos voluntarios trabajaron durante varias horas para extinguir las llamas, que provocaron daños en el 80 por ciento de la estructura. “Técnicamente las pérdidas fueron totales” dijeron desde uno de los cuarteles intervinientes.

La cabaña Los Radales, propiedad de una familia de Buenos Aires, estaba bajo custodia del cuidador quien no estaba en la ciudad cuando se produjo el siniestro.

El predio es lindero a La Cristalina, una de las primeras propiedades que fue vandalizada por integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que se autopercibe mapuche a pesar de carecer documentación que así lo avale.

Diego Frutos, propietario de La Cristalina, contó que “no había panfletos ni leyendas de adjudicación, aunque en ninguno de los incendios de Villa Mascardi los hubo. No es un indicador”.

Fuentes con acceso a la causa, confirmaron que los peritos criminalísticos detectaron la presencia de un candado que había sido vulnerado, ubicado en la parte trasera de la estructura.

“Tras detectar el candado vulnerado, seguimos trabajando para detectar elementos que puedan servir como evidencia. Bomberos, por su parte, realizará un informe para determinar si se hallaron líquidos inflamables, envases u otro material de relevancia para la causa” informaron fuentes oficiales.

La cabaña, en 2020, fue blanco de otro intento de incendio intencional, ocasión en la que también sufrió daños y tuvo que ser sometida a varias reformas. Ese episodio ocurrió el 1 de abril, en simultáneo con otros incendios intencionales atribuidos a la misma agrupación mapuche. (Fuente: Infobae)