Trelew: van a juicio por robar 385 medidores de luz

Durante la jornada de ayer, en el tercer piso del edificio de tribunales de Trelew, el juez Fabio Monti autorizó la elevación a juicio oral y público, de una causa en la que está imputado Jorge Ariel Molina junto a un cómplice que no estuvo presente, del delito de robo en grado de tentativa en calidad de coautor.

Salida alternativa

Al inicio de la audiencia y como cuestión previa, el defensor público, Alejandro García, solicitó la aplicación de una salida alternativa al conflicto en la modalidad reparación, indicando que su asistido no cuenta con antecedentes condenatorios y que cumple con los requisitos legales exigidos.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal, representado por el funcionario Lucas Koltch, se opuso a tal requerimiento indicando que las soluciones alternativas no son de aplicación automática por la simple postulación de la defensa. Agregó que el delito no es insignificante, ya que los imputados debieron romper un candado de seguridad de la empresa prestataria del servicio, e ingresar con un carro para cargar los medidores. Indicó que la lesividad es mayor cuando se hace un análisis general de la conducta delictiva, y por ello, solicitó que no se haga lugar a la salida alternativa solicitada.

Ante estos planteos, el magistrado resolvió rechazar la solicitud de la defensa fundando su decisión en lo dispuesto en reiteradas oportunidades por la Sala Penal del STJ que, en el caso de la reparación, el dictamen del MPF es vinculante y que la fiscalía puede alegar motivos diversos para no prestar consentimiento y, salvo que ese dictamen fuese infundado, los jueces no pueden avanzar sobre ese criterio. En tal sentido, no hizo lugar a la salida alternativa propuesta, continuando con la audiencia preliminar.

Acusación

De acuerdo al relato acusatorio, el hecho ocurrió el 3 de junio de 2020 en la sub-estación N° 3 de la Cooperativa Eléctrica de la ciudad de Trelew, donde Jorge Ariel Molina y su cómplice, previo a romper el sistema de cierre del portón, ingresaron y se apoderaron ilegítimamente de 385 medidores de luz, los introdujeron en un bolsón de nylon y los cargaron en un carro de construcción casera de estructura metálica con llantas de motocicleta. El plan no pudo consumarse en virtud de que personal policial que se encontraba de patrullaje en la zona logró advertir la maniobra cuando los dos sujetos salían de la sub-estación transportando los elementos llevaban medidores de luz, momento en que se realizó la detención.

El defensor no se opuso a lo expuesto por el MPF, adhiriendo a la totalidad de la prueba ofrecida, dejando abierta la posibilidad de solicitar la suspensión del juicio a prueba al momento del inicio del debate.

Finalmente, el magistrado declaró admisible la acusación pública presentada y autorizó la apertura de juicio encuadrado en la figura de robo en grado de tentativa en calidad de coautor.