Tierra del Fuego: despiden a 1.400 empleados de armadoras de electrodomésticos

El poco ingreso de dólares al país generó un impacto certero en la provincia de Tierra del Fuego, donde unos 1.400 trabajadores fueron cesanteados por parte de las principales armadoras de electrodomésticos. El sector textil también se vio afectado por la situación, sobre la cual el gobernador Gustavo Melella advirtió que desde los estados Nacional y Provincial se ha «hecho todo para acompañar a la industria nacional con rebajas impositivas, ayudas estatales y otros beneficios», pidiendo que ahora «acompañen la realidad social”.

Los despidos serían en Grupo Mirgor (800); Iatec y Famar (200); Radio Victoria (300), Newsan de Ushuaia y los de la industria textil como en Blanco Nieve (Río Grande) e Hilandería Fueguina (Ushuaia), 60 en total.

En los últimos días, las empresas en cuestión dieron de baja contratos de operarios, argumentando la falta de insumos como consecuencia de las restricciones del dólar impuestas por el Gobierno Nacional. Para el mandatario, “el Estado Nacional y Provincial han un gran trabajo por beneficios a la industria, por impuestos internos, por el subrégimen industrial, por acompañar en todas las necesidades que la industria tiene; lo que le pido también es que acompañen la realidad social”.

En el mismo sentido, Melella sostuvo: «Entiendo que no hay insumos, pero lo más fácil si no tengo insumos, me desprendo los trabajadores y no es así. Los trabajadores y el estado estuvieron al lado de los empresarios para lograr lo que se logró, que es importantísimo: Los empresarios participaron en los beneficios de los impuestos internos, ahora les pedimos a las industrias, en este tiempo, es un poco de acompañamiento a la situación de los trabajadores y poder reactivar cuanto antes el alza de contratos”.