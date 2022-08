Sindicatos y docentes se movilizaron en defensa de Goodman

Una importante movilización tuvo lugar en las afueras de la Oficina Judicial de Rawson, luego de que se realizara la audiencia de cesura de pena en la causa que tiene como coautor al dirigente de ATECh, Santiago Goodman, hallado culpable por el incendio producido en la Legislatura en septiembre de 2019.

Entre los participantes de la movilización se encontró el actual secretario general de ATECh, Daniel Murphy, y referentes de otras organizaciones sociales, gremiales y políticas, entre ellas el Frente de Izquierda, MST y SiSAP

Por su parte, Goodman hablo a los presentes y llamo a «trabajar en unidad, y que el reclamo popular no sea el crimen que el poder político constantemente hace; porque ahí es hacia donde nos empujan, donde liberan zonas y donde garantizan que ninguno llegue, y luego resulta que todos somos responsables de todo» y remarcó que «yo me hago cargo colectiva y personalmente, por eso lo único que pido a todos y todas es que trabajemos en unidad; así, seguramente nos vamos a encontrar en la calle y sabremos que a esos de la Brigada de Investigaciones que hoy pueden estar cerquita en algún auto, sacando fotos o filmando, tenemos que hacerles saber que estaremos colectivamente frente a ese delito; sobre los cuales la Justicia no ha hecho ningún tipo de denuncia».