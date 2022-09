Rawson licitará la explotación de las canteras municipales

La Municipalidad de Rawson proyecta la explotación de las canteras municipales y su llamado a licitación con el objetivo de generar ingresos que permitan realizar más obras a partir del aprovechamiento del recurso.

El inicio del trabajo para llevar adelante el proyecto fue dado a conocer por el secretario de Hacienda del municipio capitalino, Martín Sterner, quien indicó que comenzaron a analizar experiencias similares en otros lugares de la Argentina para que la explotación de las canteras sea exitosa.

“Siempre, y por pedido permanente del intendente, trabajamos en busca de nuevos recursos que nos permitan al municipio llegar con mayores y mejores respuestas a los vecinos de la ciudad”, dijo Sterner.

En este sentido añadió: “Estamos proyectando la explotación de las canteras municipales de una forma organizada y a través de algún agente privado que permita tener un control sobre el uso de este recurso municipal y que, a su vez, genere a las arcas municipales nuevos ingresos que se traduzcan en nuevas líneas de acción que generen una mejor calidad de vida para los vecinos de la ciudad”.

Experiencias similares

Sterner explicó que desde la Municipalidad “estamos comenzando a explorar y a analizar experiencias similares en otros lugares del país para confeccionar las mejores condiciones de explotación tanto para la Municipalidad como para el inversor privado”.

Precisó que la Municipalidad cuenta con tres canteras habilitadas y agregó: “Estamos en un proceso de desarrollo del proyecto. Todavía no podemos hablar de la cantidad de material ni del canon”.

No obstante, acerca del impacto previsto en la recaudación municipal dijo que “será importante porque hoy es un recurso que no está generando ningún ingreso a la Municipalidad. Además, con esta concesión tendríamos un mejor control sobre las canteras”.

“Hemos visto que en el país hay distintas metodologías para el proceso licitatorio. Iremos construyendo un esquema de canon y de derechos de explotación para que la Municipalidad se vea beneficiada por esta nueva actividad pero que no desaliente la inversión”, finalizó.