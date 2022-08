PreViaje 3: será «a contra temporada» para poder viajar en octubre y noviembre

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, puso en valor el crecimiento sostenido de la actividad turística a nivel país y remarcó que las cifras se encuentran «por encima de la prepandemia». Asimismo, aseguró que la tercera etapa del plan PreViaje se implementará «a contra temporada» y para poder viajar «en octubre y noviembre».

Durante su participación en La Rioja de la 159° Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT), que reunió a los ministros del área de todo el país, el funcionario aclaró que la nueva etapa será «con el mismo formato en cuanto a la devolución y para todos los destinos».

«PreViaje 3 va a ser contra temporada, diferente, estratégico. Un PreViaje que permita que la industria del turismo sea sostenible, diferente al que ayudó a sacar al sector de la crisis más importante que tuvo y que ahora apunta a otro rol. Es una herramienta que hace dos años no existía y que ahora pareciera que la gente no viaja sin PreViaje y que la industria no termina de arrancar sin el PreViaje. Eso habla de una política pública que fue virtuosa, que fue reconocida por todos los sectores políticos y sobre todo que fue reconocido por la gente», manifestó Lammens.