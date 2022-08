Presentaron libro para prevenir y concientizar sobre el abuso a las infancias

Magdalena Demarco y Caru Grossi presentaron este martes en Trelew su libro ilustrado «Sola en el bosque», que apunta a prevenir y concientizar sobre el abuso a las infancias.

La actividad se realizó en el Centro Cultural Municipal organizada por la Dirección de Diversidad y Género de la comuna, e incluyó un conversatorio sobre la temática.

Las autoras, ambas oriundas de Buenos Aires, pasaron por situaciones de abuso en su niñez y adolescencia. Fue por eso que decidieron elaborar este material, adaptado para las infancias, con el objetivo de educar y contribuir a evitar nuevos casos de este tipo.

El libro fue publicado por la editorial La Brujita, con amplia distribución en todo el país, por lo que tendría que estar disponible en las librerías de la ciudad.

Sobre «Sola en el bosque» Demarco explicó: «Pasar por una situación así te deja marcas y huellas que hay que trabajar toda una vida y entonces queríamos hacer algo con esto para las infancias, para educar, para prevenir y concientizar. No solamente por las cosas que nos pasaron a nosotras sino porque nos fuimos cruzando con muchas compañeras de vida que habían pasado por situaciones similares, o mucho peores e incluso sabemos que hay mujeres que se llegan a suicidar por no poder convivir con estos recuerdos, estos olores, estas cosas que vuelven una y otra vez».

La autora aclaró que el material está adaptado para niñas y niños: «En ningún momento se menciona la palabra abuso o utiliza ningún lenguaje fuerte, sino que se aborda el tema a través de la metáfora de un lobo que está dentro de la casa».

Grossi, por su parte, contó que el proceso de escritura, ilustración y edición del libro llevó casi dos años: «Originalmente era un texto muy hermoso pero muy fuerte. Por eso decidimos que lo ibamos a transfomar en una herramienta que sirviera para trabajar en el aula, en el consultorio y recurrimos al asesoramiento del Departamento de Salud Mental del Hospital San Roque de Paraná, Entre Ríos, para suavizar las palabras».

Sobre su experiencia al trabajar sobre el material indicó: «Una vez que el texto estuvo terminado lo leí, lo paginé, y estuvo un año en un rincón de mi tablero de trabajo y no podía dibujarlo. Era muy fuerte para mi abordar el tema. Ese tiempo sirvió para masticarlo y meditarlo internamente. Luego en una semana lo dibuje completo».