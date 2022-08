Presentaron el ciclo 2022 del programa Familias del Corazón en Comodoro

El programa Familias del Corazón es una propuesta conjunta que llevan adelante la Municipalidad, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, y el Ministerio de la Familia y Promoción Social del Chubut, mediante el Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia.

En ese marco, este viernes se desarrolló el primer encuentro informativo para dar a conocer los pormenores de esta iniciativa, que busca sumar familias solidarias dispuestas a ofrecer su hogar para dar contención, de forma temporaria, a niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años de edad. La próxima convocatoria está prevista para el jueves 11, de 18:00 a 20:00, también en el CIP.

Preselección

Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Celia Gandini, expuso que “este es un programa que se lleva adelante desde el Servicio de Protección de Derechos, que es el órgano responsable de las medidas de protección de niños, niñas y adolescentes y que cuenta con más de 50 personas trabajando para garantizar los derechos de los chicos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se efectúa una tarea importantísima en la preselección de las familias”.

Continuando en ese tenor, indicó que “hoy, estamos en la búsqueda de generar conciencia y despertar a la comunidad acerca de la importancia de sumarse a cuidar a un niño cuando sus padres no lo pueden hacer al estar interrumpidas las medidas de cuidado”.

“Comodoro es una ciudad muy particular debido la llegada de gente de distintos lugares en busca de mejores condiciones laborales y de vida. Muchas veces, esas familias sólo están conformadas por madres con sus hijos y no tienen redes familiares de apoyo, por lo que apelamos al apoyo del trabajo con la comunidad, que es fundamental”, resaltó.

En esa línea, señaló que “en estos momentos que se viven, es muy importante poner énfasis en el cuidado de los niños. El Servicio puede contar con muchos equipos trabajando, pero nunca puede reemplazar la tarea de la familia en el hogar en lo que respecta al amor, la protección y el cuidado”.

“Si bien la Casa del Niño realiza una labor increíble, buscamos evitar la institucionalización, porque estar en una institución no es lo mismo que una familia del corazón que les brinde esta contención de forma temporal”, concluyó Gandini.

Contención temporal

En tanto, Silvina Díaz, una de las abogadas que trabaja en este programa, afirmó que “contamos con el único registro de familias solidarias o de acogimiento transitorio. Es importante resaltar que se trata de un resguardo temporal, mientras se resuelva la situación judicial del niño”.

Del mismo modo, explicó que “somos el único órgano competente con las facultades para adoptar una medida de protección excepcional. Las familias pasan por un pedido de preparación y de evaluación, siempre aclarando que es por un tiempo, cuyo plazo máximo es de 180 días, donde se resuelve el retorno a su hogar de origen o se declara situación de adoptabilidad”.

En ese sentido, Díaz sostuvo que “Actualmente, nuestro equipo está trabajando en 40 medidas de protección excepcional. No solamente se trabaja con las familias solidarias, sino también con las familias de origen de los niños”.

Por último, el psicólogo Gonzalo Godoy manifestó que “nosotros hablamos de integración provisoria, ya que las familias solidarias no integran a los niños, niñas y adolescentes con la finalidad de adoptar”.

“Consideramos que el éxito de estas medidas de protección excepcional es que ellos puedan regresar a su seno familiar de origen, siempre y cuando se hayan revertido las causas que las motivaron”, finalizó.