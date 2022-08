Piden auditar al concesionario del Centro de Ski La Hoya: «Hay desinterés de la empresa»

El concejal de Esquel, Hernan Alonso, presentó proyecto para crear un Ente de Contralor y Fiscalización y solicitar una auditoria externa a la empresa concesionaria del Centro de Ski La Hoya. Fue luego de que una importante cantidad de turistas quedaran varados por inclemencias climáticas y el Municipio y un club local debieran hacerse cargo del alojamiento y atención de los visitantes, «lo que evidencia un desinterés de la concesionaria hacia los turistas», según expresó.

En diálogo con AzM Radio Trevelin, mencionó que «en la última sesión del Concejo Deliberante presenté un proyecto de Declaración solicitándole a la Legislatura de Chubut en primer término una auditoría que termine de elevar un informe sobre todo lo actuado por la empresa, las inversiones que se hicieron y los montos, todo lo que corresponda y que va desde un inventario de materiales hasta el mantenimiento de los medios de elevación, la situación del personal, los aportes de cada una de las personas que trabajan en el centro de ski, etcétera» y agregó que también se solicitó «la creación de un Ente Provincial con una pata local».

«Lo único que les pido a los legisladores (a través del proyecto) es que tenga participación el Ejecutivo Municipal de Esquel, el Ente Mixto de la ciudad entendiendo la participación del sector privado y con sede local, referido al control de la gestión del proceso de concesión del Centro de Actividades de Montaña La Hoya, desde la fecha de su creación hasta que termine la concesión, que está programada para dentro de 30 años», apuntó el edil.

«Esto es motivado, por un lado, por un vacío que hubo durante un tiempo prolongado del control del Estado Provincial, ya que no hubo designación del veedor de la Provincia, y quien hoy está actuando como tal es un ingeniero que no tiene conocimiento del centro de ski», agregó Alonso, sumando a ello que «este Ente es muy necesario, entendiendo otro motivo no menos importante que son las numerosas quejas de turistas, esquiadores de Esquel y de todas las localidades de la Comarca durante la temporada por el estado de las pistas, la no habilitación de muchos medios de elevación, y la falta de infraestructura o de personal para llevar las diferentes actividades».

En otro orden, el concejal cordillerano recordó que «hubo un problema muy importante durante, al menos, dos días para con la accesibilidad del cerro, en una ‘echada’ de culpas entre Vialidad Provincial y el Concesionario, y la gota que colmó el vaso fue el día de la tormenta donde numerosos turistas quedaron varados en el Centro de Actividades», aclarando que el Municipio debió asistir con alojamiento a los visitantes varados: «Esto habla del desinterés de la empresa hacia el turista. Yo valoro la decisión que tomó la Municipalidad porque se hizo lo que se tenía que hacer, y también hay que agradecer al Club Slalom que prestó sus instalaciones, porque otro de los inconvenientes que ha habido con la concesión es que el hotel, que está en la base del cerro y podría haber sido el centro de atención de estas personas, hoy está cedido al Ejército, sin las prestaciones de hotel y confitería que en su momento tuvo concesionadas a un empresario local; y el Club Slalom tuvo la gentileza de atender a los turistas dado el desinterés de la empresa».

«Creo que actuó muy bien la Municipalidad y ahora la empresa debe hacerse cargo de esto, yendo a la Secretaría de Hacienda y viendo de qué forma va a devolver este dinero que la Municipalidad invirtió en la atención de sus clientes», apuntó el concejal, concluyendo que «el proyecto fue remitido a Comisión donde está el pleno de los concejales, y entiendo que es una iniciativa que seguramente tenga algo para corregir, seguramente puede ser mejorada, pero debería tener el acompañamiento de todos los ediles, entendiendo que es un recurso turístico de elevada importancia no solo para la Comarca sino para toda la provincia; es el único Centro de Ski que tenemos en el territorio de la provincia de Chubut, debe trabajar de forma eficiente e incluso mejor que cuando estaba en manos del Estado, pero lo que estamos evidenciando hoy es que el Centro no está a la altura de las circunstancias».