Pais anticipó que esperan informe de Pesca para tratar la derogación del FAP

El diputado provincial Juan Horacio Pais, se refirió a la derogación del Fondo Ambiental Provincial (FAP) y sostuvo que el proyecto remitido por el Ejecutivo Provincial «tomó estado parlamentario, con lo cual ya pasa a ser estudiado en las diversas comisiones; fue remitido a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a la de Recursos Naturales y Medio Ambiente y también a la de Legislación Social, Salud y Trabajo».

«Veremos cuál será la postura de todos los diputados para realizar este planteo», apuntó Pais, sumando a ello que «lo que puedo decir es que el gobernador Mariano Arcioni ha sido coherente en relación a este tema, ya que en una oportunidad, cuando se sancionó la ley fue vetada por él, luego insistida por la oposición en aquél momento, y al inicio de su gestión, tras haber sido electo, remitió un proyecto donde pretendía derogar el FAP y que se incrementaran las alícuotas relacionadas con el sector pesquero; pero en aquella oportunidad no hubo consenso de los diputados y el proyecto no se trató».

Además, el legislador señaló que «quiero rescatar, en todo este conflicto generado, que la postura del Gobernador ha sido siempre la misma, sin perjuicio de que, por respeto a la ley vigente, los funcionarios públicos deben actuar en consecuencia y realizar todos los trámites pendientes en cuanto a la persecución y el cobro de la deuda mientras esté vigente la ley» y adelantó que este miércoles comenzarán las comisiones a trabajar sobre la iniciativa para derogar la norma.

«Hay planteos jurídicos que no han tenido sentencia firma ni en el Superior Tribunal de Justicia, donde se habla de si existiría o no una doble imposición, pero una cosa es la cuestión conceptual y otra el análisis concreto de cuánto es la deuda que se quiere condonar; hoy se sabe cuál es la deuda en ejecución por parte de la Fiscalía de Estado, pero no la deuda devengada hasta el día de la fecha. Aunque entiendo que, seguramente, el Secretario de Pesca va a brindar toda la información», manifestó Pais.

Por otro lado, el diputado analizó: «Siempre que hay un conflicto de intereses hay presión ejercida de un lado o del otro. También hay conflicto dentro de la Secretaría de Pesca con los propios empleados. Hay que administrar eso y convivir con la presión».

Ahora, el tratamiento del proyecto «dependerá del consenso de los diputados para poder emitir los despachos», anticipó.