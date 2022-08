Mejora en América Latina la lucha contra el tabaquismo

Unos 900 millones de personas de 35 países de América, el 96% de la población, cuentan con al menos una de las seis medidas de control del tabaco recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, un 50% más que las registradas el año 2007, detallaron desde la Organización Panamericana de la Salud.

El Informe sobre el control del tabaco para la Región de las Américas 2022 indica que 26 de los 35 países de la región han alcanzado el máximo nivel de aplicación de al menos una de esas órdenes, pero en otras, como el aumento de los impuestos al tabaco, han avanzado con lentitud, y nueve países todavía no han adoptado ninguna medida.

Los progresos en la aplicación de las seis normas, conocidas como MPOWER* y establecidas por la Organización Mundial de la Salud en 2008, contribuyeron a reducir el número de consumidores, que pasaron de representar el 28% de la población de la región en 2000 al 16,3% en 2020, la segunda cifra más baja del mundo a ese nivel.

A este logro cabe añadirle que América del Sur se convirtió en 2020 en la primera subregión del continente americano donde está absolutamente prohibido fumar en lugares públicos cerrados, en el trabajo y en el transporte público.

La agencia recuerda que el consumo de tabaco es el principal factor de riesgo en seis de las ocho principales causas de muerte en el mundo, así como para las cuatro enfermedades no transmisibles más prevenibles y prevalentes: cardiovasculares, diabetes, cáncer y afecciones respiratorias crónicas.

El director del Departamento de Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental de la Organización afirmó que “el tabaco causa casi un millón de muertes anuales en la región y es el único producto de consumo legal que mata hasta a la mitad de los que lo consumen”.

Anselm Hennis destacó que “ante esta enorme amenaza, la respuesta debe ser igualmente agresiva. Las medidas de control funcionan y debemos avanzar más rápidamente en la aplicación de todas ellas”.

Los cigarrillos electrónicos, la nueva amenaza

El estudio también advierte sobre la alta disponibilidad y accesibilidad de nuevos productos que pueden contener nicotina, como los cigarrillos electrónicos y alerta sobre las afirmaciones engañosas que usa la industria del tabaco para ganar consumidores e introducirse en nuevos mercados.

La agencia recomienda a los gobiernos establecer regulaciones que impidan que los no fumadores se inicien en el uso de estos productos, que impidan que el consumo de tabaco vuelva a normalizarse en la sociedad y que protejan a las generaciones futuras.

Siete países de América prohíben la venta de sistemas electrónicos de administración de nicotina. Cinco de esas naciones y otras trece adoptaron medidas parciales para prohibir su uso, limitar su publicidad, promoción y patrocinio o exigieron advertencias en su empaquetado. Por el contrario, quince no imponen ningún tipo de marco regulador

Hallazgos del estudio

El estudio halló que durante el año pasado sobre 35 países del continente americano:

– 24 aplican medidas para proteger de la exposición al humo de tabaco ajeno

– 22 utilizan advertencias gráficas grandes sobre los peligros de fumar en los paquetes de productos que contienen tabaco

– 10 disponen de sistemas de vigilancia con datos recientes, periódicos y representativos del consumo de tabaco tanto en adultos como en jóvenes

– 6 ofrecen ayuda integral para dejar de fumar

– 9 establecen prohibiciones totales sobre la publicidad, promoción y el patrocinio del tabaco

– 3 aplican impuestos indirectos a los cigarrillos que representan el 75% o más de su precio de venta minorista.

– La media regional de consumo de tabaco es del 21,3% en hombres y del 11,3% en mujeres, en comparación con la mundial que asciende a 36,7% en hombres y un 7,8% mujeres.

– De los 35 Estados miembros de la Organización, Brasil notificó la prevalencia más baja (6,9%), mientras que Dominica informó la más alta (25,3%).

– Entre los 26 países de la Región con información sobre cigarrillos electrónicos, Estados Unidos ostenta actualmente la prevalencia más alta de consumo de este tipo de cigarrillos a nivel regional en la población joven (19,6%); y Brasil, la más baja (0,2%).

– Solo seis Estados Miembros (Brasil, Canadá, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica y México) han puesto a disposición de la población líneas telefónicas nacionales gratuitas para dejar de fumar, tratamiento accesible de sustitución con nicotina y servicios de apoyo para abandonar el consumo de tabaco

– Solo tres países están aplicando medidas para asegurarse de que el total de impuestos indirectos represente 75% o más del precio al por menor de los productos de tabaco.