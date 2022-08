Madryn: vaciaron la cuenta bancaria de una mujer clonando su teléfono celular

En Puerto Madryn estafaron a una mujer en 300 mil pesos y 1000 dólares. Se trata de una modalidad de estafa que “clona” los celulares y vacía las cuentas bancarias: “Hace unos meses hubo diferentes casos. Y ahora nuevamente se volvieron a cometer estafas bajo esta modalidad, que se conoce como ´SIM swap´ o suplantación de la tarjeta SIM. Los delincuentes ´reactivan´ el número de la víctima con un nuevo SIM y lo usan en otro celular. De esa forma, pueden pedir validar accesos a las cuentas bancarias de la víctima, donde los códigos le van a llegar al nuevo teléfono. Una vez con el acceso a la cuenta bancaria, no solo pueden hacer transferencias sino también hasta solicitar créditos online que luego transfieren”, explicó el funcionario de fiscalía Juan de la Vega.

El último caso, registrado esta semana, le ocurrió a la dueña de un complejo de alquileres. La mujer se quedó sin señal y a las horas le llegaron correos electrónicos donde la notificaban de transferencias por 300 mil pesos y mil dólares. “Es difícil detectar este tipo de fraude antes de que suceda. La víctima únicamente se da cuenta cuando no pueden hacer una llamada o enviar algún mensaje, ya que la tarjeta SIM que tienen en su celular se desactiva. Y es en ese momento que los delincuentes la están utilizando en otro teléfono”, indicó De la Vega.

Una señal de alerta es la pérdida de señal y la notificación que se ha cambiado la contraseña. “Si descubren que se encuentran sin señal, deben tratar de acceder a una red WiFi para corroborar los correos electrónicos, ya que los bancos notifican que se ha cambiado la contraseña. Esa es una señal de alerta”, sostuvo el funcionario. Pero explicó que “a diferencia de otras estafas, donde muchas veces engañan a la gente diciéndole que se hicieron acreedores de premios falsos o modalidades similares, en estos casos la víctima no puede darse cuenta hasta que el teléfono le dejó de funcionar. Entonces es más difícil de protegerse, pero es importante no vincular las cuentas bancarias al celular. Y en caso de notar algún problema, contactarse inmediatamente con el operador de telefonía y con el banco”.