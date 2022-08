Luque: «Nuestra provincia tiene una oferta energética para lo que busca el mundo»

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, puso en valor la producción de hidrógeno verde como uno de los ejes cruciales de la región patagónica a futuro. Además, opinó sobre las elecciones 2023 y advirtió que «algunos ya se están probando el traje y no han hecho nada para solucionarle los problemas a la gente». Por otro lado, destacó el exitoso desarrollo de la Feria del Libro, en este caso homenajeando al escritor comodorense Daniel Alonso, fallecido días atrás.

Cultura y homenaje

En relación a la Feria del Libro, evento que presentó el Jefe Municipal de la ciudad petrolera, Luque describió que “el fin de semana fue un mundo de gente en cada uno de los circuitos que tenemos organizados en la feria, esta es la novena que organizamos y todos los años viene un poco mejor, tratando de poner una gran cantidad de escritores, artistas, músicos y realizadores culturales” y destacó que “en esta oportunidad apuntamos mucho a los jóvenes y a los chicos; son casi diez días y culminará el próximo domingo, estamos muy contentos por las visitas que venimos recibiendo”.

Las jornadas “son también un homenaje a Daniel Alonso, un periodista y escritor muy reconocido en Comodoro que nos dejó hace pocos días”, señaló.

Oferta energética

En otro orden, Luque habló sobre su participación en las iniciativas para la producción de hidrógeno verde en la zona. “Creo que tenemos una profunda oportunidad que hay que aprovechar, no podemos dejar que se nos pasen las oportunidades en la Argentina y en particular en Chubut y en la Patagonia. Junto con Santa Cruz, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego, nuestra provincia tiene una oferta energética para lo que busca el mundo, nos tenemos que organizar y contar con los mejores profesionales abocados a un plan energético”.

“Chubut es la mayor productora de energías alternativas del país y tenemos los mejores parques eólicos del mundo. Y cuando el mundo está demandando esto, tenemos que estar ya trabajando en un plan que nos permita saldar una deuda que se tiene con muchas comunas, pueblos rurales y ciudades chubutenses que no tienen solucionada la cuestión energética, algo que a esta altura es inmoral; por eso es muy importante la licitación que el Gobierno Provincial hizo en Camarones para el Interconectado”, apuntó el Intendente.

«Todavía falta un año para las elecciones»

Consultado sobre el presunto ofrecimiento del presidente Alberto Fernández a Luque para ocupar la Secretaría de Energía de la Nación, este último calificó dicha versión como “solo un rumor”, y sostuvo que “estuve conversando con él hace poco tiempo respecto a esta temática, pero no hubo oferta alguna para que me sume a un cargo nacional”.

Sobre su eventual candidatura a Gobernador en 2023, planteó que “en Chubut lo que tenemos que trabajar es un proyecto real, político, productivo y en materia de educación que hoy no está realizado; tenemos que trabajarlo dentro del espacio político que integramos para poder tener primero una iniciativa que nos agrupe y que permita recuperar la credibilidad y la confianza que ha perdido la población y la política en general”, sumando a ello que “cuando solamente discutimos quiénes son los nombres o las figuras que van a participar de una contienda electoral para la cual todavía falta un año, me parece que estamos poniendo el carro adelante del caballo; hay que intentar tener la celeridad que, afortunadamente, el recambio generacional que tuvo la provincia en este último tiempo lo permite, con esperanza de contar con un proyecto serio y responsable al momento de ofrecer cuestiones que son posibles y no ‘espejitos de colores’”.

“Habrá tiempo el año que viene para elegir quiénes pueden ser los mejores candidatos que representen ese proyecto”, indicó.

«Tenemos que confiar unos en otros»

“Tenemos que lograr construir confianza y la posibilidad de que la dirigencia política de la provincia no consista solamente en criticarse y ‘tirarse piedras’ de un lado a otro, sino lograr que nos pongamos de acuerdo, que podamos conversar y darnos cuenta de que podemos tener un proyecto mucho más generoso y más solidario entre todos, para solucionar los problemas de la gente. Para eso tenemos que conversar, conocernos y confiar unos en otros. Parece algo sencillo pero en los tiempos que corren no se ha logrado”, reconoció Luque.

Candidaturas y gestión

“La mayoría de los que mencionan como posibles candidatos estamos en gestión, me parece que a los dirigentes hay que medirlos no por lo que van a hacer sino por lo que hicieron o están haciendo. Veo varios de ellos que ya se pusieron el traje y todavía no demostraron absolutamente nada ni le solucionaron el problema a un barrio o comunidad. Sentarse a opinar o criticar es siempre más sencillo que buscar soluciones que demanda la sociedad. Hace falta analizar de qué manera hemos administrado recursos del Estado en nuestra ciudad, cómo hemos tenido una austeridad muy fuerte en el gasto público para poder tener recursos que luego los volcamos en resolver problemas de infraestructura importantes de la ciudad, o bien para llevar adelante una diversificación productiva que genere empleo, además de mejorar la educación a nivel local, lo cual no es nuestra jurisdicción, sin embargo no nos dedicamos a criticar sino a colaborar”, concluyó el intendente de Comodoro Rivadavia.