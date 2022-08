Luque aseguró que la Patagonia “es clave en la transición energética”

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, expuso este viernes en la Expo Oil & Gas, que se está desarrollando en la ciudad de Neuquén, con la participación de más de 180 empresas. En ese marco, destacó el enorme potencial de la provincia y de la Patagonia para avanzar en una agenda que cubra las demandas energéticas de forma amigable con el medio ambiente. Además, invitó a la Expo Industria, que se realizará los días 21, 22 y 23 de octubre, junto al Foro sobre Transición Energética.

El evento es organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG) y, en esta ocasión, tiene lugar en el Espacio DUAM de la capital neuquina. Entre los expositores más relevantes se destacan el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa; la secretaria de Energía, Flavia Royón; gobernadores; empresarios; e importantes referentes en cuestiones energéticas e hidrocarburíferas.

En ese contexto, Luque fue invitado para participar como disertante y abordó una cuestión clave a nivel global como lo es la transición energética sostenible, teniendo en cuenta la importancia de la región en ese aspecto dado su gran potencial en relación a las energías limpias. Este tema será tratado en profundidad en el Foro sobre Transición Energética que se desarrollará durante la Expo Industria.

Al respecto, el mandatario comodorense afirmó que “representamos a la cuenca del Golfo San Jorge y para nosotros es importante estar presentes en este evento de gran magnitud para comenzar a desarrollar esta idea en conjunto, trabajando como región patagónica. El potencial que tenemos es maravilloso”.

Ampliar la matriz productiva

“Desde hace tiempo venimos hablando del potencial que tiene nuestro país respecto a las energías alternativas, pero a lo largo de la historia cometimos un error, que fue no pensar en la diversificación productiva. Nos quedamos prácticamente con el monocultivo con el petróleo y no aprovechamos los momentos de mayor bonanza para diversificar y generar un plan de producciones alternativas”, agregó.

Continuando en ese tenor, enfatizó que “llegó el momento de intentar desarrollar algo que, en Argentina, recién estamos comenzando a hablar, que es la transición energética, pero aún no tenemos una planificación concreta que nos agrupe, nos ordene y que presente como un desafío real poner este tema arriba de la mesa, a la par del potencial que tenemos desde el punto de vista hidrocarburífero”.

Asimismo, indicó que “cuando empezamos a explorar el potencial que tenemos en la región, nos encontramos rápidamente con ejemplos puntuales para demostrarlo. Contamos con los tres parques eólicos más eficientes del mundo, Chubut es la provincia con mayor desarrollo y producción de energías alternativas del país y, a su vez, la cuenca del Golfo San Jorge y sus alrededores tienen más de 150 mil hectáreas medidas respecto al potencial de energía eólica”.

Hidrógeno verde

En esa línea, expresó que “lo que todavía nos falta es que el Estado ponga las reglas de juego para podamos avanzar en este sentido a través del sector industrial y del desarrollo que tenemos en la Patagonia, que cuenta con el conocimiento de más de 116 años de explotación petrolera. Buscamos poner toda esta experiencia al servicio de lo que hoy está buscando el mundo”.

“Hay 30 países del mundo que decidieron tener un plan de consumo de hidrógeno verde. Es probable que la mayoría de ellos no tenga la posibilidad de desarrollar esa energía en sus propios territorios y nosotros tenemos uno de los lugares en el mundo con más potencial en ese aspecto, lo que nos permitirá ser protagonistas a nivel global”, recalcó.

Del mismo modo, señaló que “está demostrado que la cuenca del Golfo San Jorge tiene un gran potencial en lo que es el viento y necesitamos trabajar al respecto. Queremos avanzar en esta cuestión y por eso es importante que nos visiten en la Expo Industrial para que escuchen experiencias y enriquecernos para pasar de hablar de transición energética a contar con un plan concreto, con una normativa que nos regule y nos permita establecer reglas de juego, algo que actualmente no tenemos en Argentina”.

Atraer inversiones

En ese sentido, adelantó que “este evento contará con la participación del Estado y del sector privado, pero también nos visitarán representantes de varias embajadas americanas y europeas, que se pondrán a disposición porque tienen la necesidad de contar con un recurso que nosotros tenemos y debemos comenzar a ofrecer al mundo”.

“Debemos tener la capacidad de captar recursos económicos y lograr que se inviertan en nuestra tierra para que eso nos permita seguir desarrollándonos y, además, bajar las emisiones de carbono, que es el desafío importante que se ha trazado hoy el mundo. De esta manera, comenzaremos a cambiar la matriz del consumo y del uso de toda la maquinaria que tenemos en nuestro país”, sostuvo.

Finalmente, Luque remarcó que “tenemos que seguir trabajando en conjunto entre Neuquén y la cuenca del Golfo San Jorge, que son los actores principales de Argentina en cuanto a generación de energía en Argentina, para avanzar hacia la transición energética sustentable que hoy necesita el mundo”.