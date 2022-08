Las ventas minoristas pymes cayeron 3,5% anual en julio

Un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reflejó un descenso del 3,5% en julio en las ventas minoristas pymes, frente al mismo mes del año pasado, medidas a precios constantes. Sin embargo, acumulan un crecimiento de 3,8% en los primeros siete meses del año respecto al mismo período de 2021.

Cuatro de los seis rubros relevados redujeron en julio sus ventas interanuales. En la comparación intermensual, las ventas bajaron 6% respecto a junio, y los sectores se retrajeron.

«En julio, la incertidumbre sobre el futuro de corto plazo, los problemas de abastecimiento y los movimientos atípicos de precios caracterizaron los principales comentarios de los comerciantes relevados. El Indice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), contó con la participación de un total de 1.087 comercios minoristas del país, y se realizó entre el 1 y 5 de agosto», indicó la entidad.

Análisis por rubro

Dos rubros que escaparon de la tendencia general y crecieron en julio (en la comparación interanual) fueron: Farmacia y Perfumería (+3,2%) y Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción (+4,8%).

Alimentos y Bebidas

Las ventas cayeron 6,2% en la comparación interanual y 9,3% en la intermensual, medidas a precios reales. Los empresarios consultados justifican este comportamiento fundamentalmente por la suba de precios. Además, algunos de ellos comentaron acerca de la problemática de la logística de remarcar precios evaluando costos de reposición dinámicos. Esto genera ineficiencias y aumentos de costos de personal que alimenta la espiral de precios.

“El aumento constante en los precios hace que la gente cada vez compre menos unidades”, comentaron desde un almacén localizado en Morón, Provincia de Buenos Aires.

“Fueron muy bajas las ventas a pesar de ser un rubro indispensable. La gente busca productos de menor calidad para abaratar su presupuesto”, manifestaron desde un almacén de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles

Las ventas de este ramo registraron declives de 4,6% en la comparación interanual y de 7,6% intermensual, medidas a precios reales. Los comerciantes relevados enfatizaron que se vieron afectados por los faltantes de mercaderías, así como incrementos en los precios de reposición de sus productos.

“Nuestros artículos son importados y en julio, que después del verano siempre fue nuestro mejor mes, la venta bajó. Hubo además un aumento de 50% en los precios y estamos perdiendo rentabilidad para poder vender”, resumió un empresario de la ciudad de Mar del Plata en Provincia de Buenos Aires.

“El rubro se mantuvo bastante bien, la gente compra por necesidad, pero los proveedores no nos estuvieron entregando la totalidad de los pedidos”, dijo la dueña de un negocio en la capital de Córdoba.

Calzado y marroquinería

Las ventas en julio disminuyeron 2,5% anual y 6,2% mensual, medidas a precios constantes. Esta caída representa la más importante contabilizada por este sector desde la recuperación económica pos pandemia.

“Desde mitad de julio se frenó todo por la corrida del dólar, esperamos recuperar con el Día del Niño de agosto”, expresó una empresaria de Rosario, en Provincia de Santa Fe.

“Se vendieron menos unidades que el año pasado y que el mes anterior. Hubo aumentos de precios, faltantes de stock y acortamiento en los plazos de pagos”, observó el dueño de un comercio de San Rafael, Provincia de Mendoza.

Farmacia y perfumería

A diferencia de los rubros anteriores, las ventas en julio crecieron 3,2% interanual, aunque bajaron 4,4% en la comparación mensual. Los negocios consultados destacaron los problemas y demoras que están teniendo para cobrarle a las obras sociales. Esta situación genera cierto desfasaje financiero dado que los precios de reposición terminan siendo más elevados.

“Nuestros principales clientes del mes fueron de países vecinos, sobre todo son personas y negocios de Bolivia, por eso la venta fue buena. Pero tuvimos problemas para conseguir los productos importados”, contó la dueña de una farmacia de la ciudad de Salta.

“La venta fue estable, similar al año pasado, pero nos está perjudicando el aumento del alquiler, escapa a lo que permite la rentabilidad del negocio”, relató el propietario de una perfumería de San Miguel de Tucumán.

Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción

Las ventas subieron 4,8% anual en julio (a precios constantes) pero descendieron 2,1% en la comparación mensual (vs junio 2022). Fue uno de los rubros más afectados por la retracción en las entregas de proveedores frente a los saltos en el dólar blue y la expectativa de un shock devaluatorio del tipo de cambio oficial. Los comercios consultados coincidieron en que se vendió dentro de todo bastante bien, con muchos obstáculos y problemas de abastecimiento de mercadería. Además, otro punto destacado fue que la expectativa de una espiral inflacionaria de corto plazo generó anticipos de compra entre sus consumidores.

“La venta fue floja, la inflación asustó a los clientes, pero ahora que bajó el dólar, estamos esperando que bajen los precios y que se venda mejor en agosto”, dijo el dueño de un comercio de San Salvador de Jujuy.

“Fue difícil vender, los precios cambiaron todos los días, los proveedores no nos entregaban grandes volúmenes por no tener certeza sobre el dólar oficial”, señaló una empresaria de ese rubro de la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, aunque aclaró que le fue algo mejor que el año pasado.

Textil e indumentaria

Las ventas declinaron 12,7% anual en julio y 4,9% en la comparación mensual. Fue el rubro de mayor retracción y es el tercer mes consecutivo en que caen las ventas. Las tiendas consultadas destacaron que esperan que el cambio de temporada revierta esta tendencia. La suba de costos en la reposición de mercadería, alquileres y otros gastos también se ubicaron como temas de preocupación para este rubro.

“En Julio las ventas bajaron abismalmente y las vacaciones de invierno nos perjudicaron porque la gente se volcó a otros gastos, no pensó en la ropa”, dijo la dueña de un comercio de Ciudad de Buenos Aires.

“Los proveedores que estaban acostumbrados a subir entre 5% y 7% mensual, en Julio subieron hasta un 15% semanal”, se quejó la encargada de un local en Resistencia, Chaco.

“Vendimos el doble que el año pasado, pero estamos peor”, resumió un empresario de Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut.