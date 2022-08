Esquel: trabajadores de poda y raleo reclaman empezar a trabajar

Los trabajadores de poda y raleo de la Municipalidad de Esquel decidieron bloquear la salida de los camiones de la planta ante la falta de respuestas a sus reclamos. Jorge Manquillán, vocero de los trabajadores, contó a AZM Radio los motivos de la protesta: «En mayo tendríamos que haber empezado a trabajar y no tenemos solución de parte del intendente. Hace tiempo venimos tratando de arrancar con el programa de poda y raleo, que todos los años se hace, pero lamentablemente no tenemos ninguna solución».

En cuanto al diálogo con el Ejecutivo Municipal, Manquillán aseguró que solo fue atendido por un empleado «y no nos dio ninguna solución, solo nos dice que nos retiremos, pero si no tenemos una solución concreta no le vamos a levantar el corte. Le pedimos disculpas a toda la gente de Esquel, pero si no hacemos esto nadie nos da una solución concreta».

El vocero de los trabajadores manifestó que todos los años tienen el mismo problema «por la falta de gestión del intendente y de la gente de Espacios Verdes».

Cabe aclarar que la gente de poda y raleo no son trabajadores municipales, sino que son prestadores de servicios: «Todos los años esperamos este programa que siempre se hace, la verdad que no queremos llegar a esto, pero nuestra situación económica es muy complicada».