Es incesante el robo a turistas en El Doradillo

Con la llegada de las ballenas al Golfo Nuevo, uno de los puntos más visitados, tanto por turistas como por madrynenses, es el Área Natural Protegida El Doradillo, considerado uno de los mejores lugares para realizar avistaje costero del mundo.

Pero esto no resulta solo un atractivo para los vecinos y visitantes, sino que también lo es para los delincuentes, quienes aprovechan para robar los elementos que quedan dentro de los autos.

Hay mucha preocupación por parte de quienes trabajan en el lugar, ya que es cosa de todos los días que los visitantes sufran la rotura de los vidrios de sus vehículos, especialmente en la zona de Punta Flecha, donde no hay guardafaunas y los vehículos quedan más escondidos por la vegetación.

En esa zona, la presencia policial es prácticamente nula, lo que termina repercutiendo en una mala experiencia para aquéllos turistas que llegan a disfrutar del lugar, más allá del esfuerzo del Municipio que hace lo posible para que estos hechos no sucedan.